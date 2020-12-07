Grip ve korona virüs arasındaki fark: Konsantrasyon bozukluğu

Korona virüs salgını devam ederken kış aylarıyla birlikte grip vakaları da artışa geçti. Korona virüs ile grip belirtilerinin benzerlik göstermesi ise insanların endişesini artırdı. Korona virüs olmaktan endişe edenler ANKA Hastanesine başvurup test yaptırırken, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ iki hastalık arasındaki farklılıklarla ilgili bilgi verdi.

Dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere yol açan korona virüsün (Covid-19) mevsimsel hastalıklarla benzerlik göstermesi insanlarda endişeye neden oluyor. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ, grip ve nezle ile ortak belirtiler gösterse de korona virüsün bu hastalıklardan belirgin farklılıkları bulunduğunu dile getirdi.

Dr. İkidağ, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs kış mevsiminin gelmesiyle birlikte etkisini daha fazla hissettirmeye başladı. Havaların soğumasıyla insanlar kapalı ortamlarda bulunmaya başladı. Bu durum virüsün bulaşma riskini de artırdı. Ancak korona virüs özellikle kış aylarında artış gösteren grip ile karıştırılabiliyor. Her iki virüsün de ortak belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, eklem ağrıları ve baş ağrısı olsa da, korona virüste gripten farklı olarak ishal, mide bulantısı, kusma, koku ve tat kaybı, konsantrasyon bozukluğu ve bilinç bulanıklığı görülebiliyor. Bu belirtiler hastalığın hafif veya ciddi seyretmesine göre ya da kişinin belirli özelliklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Korona virüs başlangıcında grip ve soğuk algınlığındaki gibi kuru öksürük, yüksek ateş, boğaz ağrısı baş gösteriyor. Korona virüsü gripten ayıran en önemli nokta çok hızlı şekilde akciğerlere indiği için zatürreye neden olabilmesi. Grip ve korona virüs belirtilerinin sıkça karıştırıldığı bu dönemde insanlar en ufak rahatsızlıkta endişeye kapılıyor. Bilinmeli ki uzun süreli geçmeyen öksürük, koku ve tat almanın bozulması, yüksek ateş ve şiddetli vücut ağrıları korona virüsü diğer hastalıklardan ayıran belirgin özellikler arasında yer alıyor“ dedi.

“Covid-19 bulaşma hızı çok yüksek bir virüs”

Korona virüsün insandan insana bulaşma hızı çok yüksek bir virüs olduğunu söyleyen Dr. İkidağ, “Virüsü taşıyan bir kişinin öksürmesi, hapşırması veya nefesiyle yayılan damlacıklarla kişiden kişiye bulaşabiliyor. Ayrıca bu damlacıklar bir yüzeye bulaştığında diğer kişiler bu yüzeylere dokunduktan sonra ellerini göz, burun veya ağzına sürdüklerinde virüs bulaşabiliyor. Bu nedenle özellikle kış mevsiminde hem grip hem de korona virüsten korunmak ve yayılmasını engellemek için daha fazla dikkat etmemiz gerek. Özellikle de bazı solunum yolları hastalıkları bulunan kişiler, kronik rahatsızlığı bulunan kişiler, yüksek tansiyon hastaları, kronik olarak kalp ya da akciğer problemleri yaşayan kişiler, diyabet, obezite ve 65 yaşın üstündeki kişiler korona virüs için en büyük risk grubu içinde. Bu nedenle bu kişilerin kendilerini ekstra korumalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu

“Korona virüs ile gribe aynı anda yakalanmak mümkün”

Korona virüs ile gribe aynı anda yakalanmanın da mümkün olduğunu ve bunun bazı hastalarda tehlikeli sonuçlara neden olabileceğine dikkat çeken Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ, bu nedenle kış aylarında sosyal mesafeye ve kurallara çok daha fazla uymamız gerektiğini belirtti. Dr. İkidağ, “Virüse yakalanmamak için kalabalık ve kapalı ortamlarda mümkün olduğu kadar bulunulmamalı. Bulunmak zorunda kalınırsa sosyal mesafe korunmalı, hasta kişilerden uzak durulmalı. Belirtiler görüldüğünde bir sağlık kuruluşuna başvurup test yaptırarak gribe mi korona virüse mi yakalandığınızı netleştirmeniz önemli" dedi