Grip ile Covid-19’u karıştırmayın, mutlaka doktorunuza danışın

TÜSAD, mevsimsel grip ile COVID-19’un karışabileceğini, en sık görülen semptomların benzerlik gösterdiğini belirterek dikkat edilmesi konusunda uyardı. TÜSAD Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, sonbahar mevsiminde olduğumuz bu günlerde kapalı alanların COVID-19 bulaşı açısından en riskli bölgeler olduğunu, gerekmedikçe gidilmemesi gerektiğini de vurguladı.

Sağlık Bakanlığı’nın grip aşısı alabilecek kişilerin e-Nabız sisteminden takibinin yapılabileceğini açıkladığı bugünlerde, bir önemli bilgilendirme de Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nden (TÜSAD) geldi. TÜSAD Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, COVID-19 ile mevsimsel influenza (grip) semptom ve bulgularının karışabileceğini belirtti.

Kömürcüoğlu, bu iki hastalığın klinik olarak ayırt edilmesinin çok zor olduğunu belirtirken şu değerlendirmeyi yaptı: “Boğaz ağrısı, öksürük, ateş yüksekliği her iki hastalıkta da karşımıza en sık çıkan semptomlar. COVID- 19’da nezle bulgularının daha az olduğu bildirilse de, son yayınlarda anozmi (koku alamama) yakınmasının sık görüldüğünü biliyoruz. Ancak genel olarak halk arasında nezle olarak bildiğimiz burun akıntısı, tıkanıklığı, baş ağrısı gibi ateşin eşlik etmediği semptomlar öncelikle nezle yönünde değerlendirilebilir. Düşmeyen ateş ve artan öksürük, nefes darlığı COVID-19 lehine bulgular olarak değerlendirilmeli.”

Ayrıca her iki hastalığın aynı kişide (co-enfeksiyon) şeklinde görülebildiğini özellikle vurgulayan Kömürcüoğlu, şu bilgileri verdi: “Bu tür vakaların klinikte ağırlaşmalara neden olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle başta sağlık personeli ve risk grubundaki kişilerin influenza aşısı yaptırmasını öneriyoruz.”

KAPALI YERLERE DİKKAT!

Sonbahar mevsiminde kapalı alanların COVID-19 bulaşı açısından en riskli bölgeler olduğuna dikkat çeken Kömürcüoğlu, “Mümkün olduğunca kapalı ve kalabalık ortamlarda uzun süreli bulunmaktan kaçınmalıyız. El hijyenine dikkat etmenin hem mevsimsel gripten (influenza) hem de COVID-19'dan koruyucu olacağı hatırlanmalıdır.”

GRİP AŞISI COVID-19’DAN KORUMAZ

Bu arada grip ve zatürre aşılarının belli yaş gruplarında ve bazı kronik hastalıklarda büyük önem taşıdığını, ancak COVID-19‘a karşı koruma sağlamadığını dile getiren Kömürcüoğlu, şu bilgileri verdi: “İnfluenza aşısının COVID-19‘a karşı korumadığı ve izolasyon, maske, sosyal mesafe‘ kuralına bu kış mutlaka uyulması gerekiyor. Zatürre aşısının da, COVID-19 zatürresine karşı bir koruyuculuğu yok. Ancak ikincil enfeksiyon dediğimiz, hastane ve yoğun bakımda yatan ağır hastalarda eklenen sadece pnömokok enfeksiyonlarının daha hafif geçirilmesinde etkili oluyor.”

TAKİBİ E-NABIZ ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Ayrıca bu yıl grip aşılarına karşı dünyada ve ülkemizde çok ciddi bir talep artışı olduğunu belirten Kömürcüoğlu, uygulamaya ilişkin şu bilgileri de hatırlattı: “Son güncel bilgiye göre gelen aşıların öncelikle yüksek riskli gruplara yapılabilmesi planlandı. T.C. Sağlık Bakanlığı, hastaların ek hastalıklarına göre bir risk değerlendirmesiyle aşı reçetesine onayı veriyor ya da uygun değilsiniz ibaresi çıkıyor. Reçete yazıldıktan sonra onay alan hastalara depolardan aşı getirtilebiliyor, bu yıl isteğe göre ücretli aşı satışı olmayacak. Sistem, 21 Ekim 2020 itibariyle uygulanmaya başladı. E-nabız sisteminden herkes kendi risk değerlendirmesini ve aşı yazılıp yazılamayacağını görebilir. Öncelikli aşıya ulaşamayan bireylerin ilerleyen tarihte tekrar değerlendirileceği bildirildi.”