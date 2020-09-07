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Grip aşısı ne zaman yapılır, kimler yaptırmalı?

Sağlık Bakanlığı, corona virüs vakalarında artışın yaşandığı son dönemde, grip aşısı yaptırılmasını tavsiye etti. Aile hekimleri de bu süreçte aynı anda iki düşmana karşı mücadele edecek olacağımızın altını çizerek, grip aşısı hakkında önemli bilgiler verdi.

Sağlık 07.09.2020, 12:15
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Grip aşısı ne zaman yapılır, kimler yaptırmalı?

Sonbahar aylarına adım attığımız bu günlerde corona virüsü vaka sayısının yükselişi endişe yarattı. Bu ay içerisinde okulların açılacak olması ve grip vakalarında beklenen artış ise tabloyu daha da endişe verici bir noktaya getiriyor. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı’nın yanı sıra Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF) da grip aşısı yapılmasını tavsiye ediyor.

GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPTIRILMALI?

​Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) her yıl Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri ile içeriği hazırlanan grip aşısının Ekim-Kasım aylarında yapılmasını öneriyor. Aşılanmayanlar kişilerin ise Mart ayının sonuna kadar aşılanabileceğine dikkat çekiyor ve aşının koruyuculuğunun yaklaşık 6-8 ay sürdüğünü vurguluyor.

​Grip aşısının sadece enfeksiyon riskini azaltmakla kalmadığını, aynı zamanda enfetke olanlarda hastalığın şiddetini de azalttığını belirten aile hekimleri, aşının faydalarını şu şekilde açıklıyor:
Bu sayede Covid-19 ve griple aynı anda savaşmanız halinde size avantaj sağlayacak, hem de grip daha hafif bir seyir süreceğinden, hastalık nedeniyle sağlık kuruluşlarına olan başvuruları azaltacak yani sağlık sistemine binen yükü hafifleyecektir.

Sağlık Bakanlığı 65 yaş üzeri kişiler, böbrek yetmezliği, kalp damar sistemi rahatsızlığı, şeker, astım, kronik akciğer hastalığı olanlar, 6 ay-18 yaş arası aspirin kullananlar ile hamilelerin grip aşısı yaptırmalarını tavsiye ediyor.

Tabi grip nedenli sağlık kuruluşlarına olan ziyaretlerin azalması sağlık kuruluşlarından kaynaklanacak bulaş riskini de azaltacaktır.

ÖZELLİKLE KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRMALI?

*5 yaşından küçük çocuklar,

*65 yaş ve üstü yetişkinler,

*Sağlık çalışanları,

*Hamile veya doğum sonrası 2 haftaya kadar olan kadınlar,

*Huzurevleri ve uzun süreli bakım tesisleri sakinleri,

*Astımı olanlar,

*Nörolojik ve nörogelişimsel durumlar (beyin, omurilik ve periferik sinir ve kas bozuklukları, örneğin serebral palsi, epilepsi, felç, zihinsel engel, orta ila şiddetli gelişimsel gecikme, kas distrofisi ve omurilik yaralanması dahil),

*Kronik akciğer hastalığı (örneğin, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kistik fibroz),

*Kalp hastalığı (örn. Konjenital kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı),

*Kan bozuklukları (örneğin, orak hücre hastalığı),

*Endokrin bozuklukları (örn. Diabetes mellitus),
*Böbrek hastalıkları,

*Karaciğer hastalıkları olanlar,

*Metabolik bozukluklar (örneğin kalıtsal metabolik bozukluklar ve mitokondriyalbozukluklar),

*Hastalık (örn., HIV, AIDS, kanser) veya ilaç (ör., Kemoterapi veya radyasyon tedavisi, kronik glukokortikoidler) nedeniyle zayıflamış bağışıklık sistemi,

*Uzun süreli aspirin tedavisi gören 19 yaşından küçük çocuklar,

*Aşırı obezitesi olan kişiler (vücut kitle indeksi [BMI] ≥40)

GRİP VE COVID-19'UN ORTAK BELİRTİLERİ

Sonbahar, kış ve ilkbahar başına kadar olan dönemde kendini gösteren grip, her yıl 5 milyon kişiyi etkisi altına alıyor ve 650 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor. ‘Yıldızlardan gelen gizli kuvvetin' (enfluenza'nın İtalyanca anlamı) yani gribin daha bilindik adıyla paçavra hastalığının belirtileri ise Çin’den dünyaya yayılan, şu ana kadar yaklaşık 19 milyon insanın yakalandığı, 700 bin insanın öldüğü Covid-19 ile neredeyse aynı ve ayırt etmek çok zor. Ateş ,titreme, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve tıkanıklığı, baş ağrısı, halsizlik, ishal ve kusma her ikisinde de görülen belirtiler.

AYNI ANDA İKİ DÜŞMAN

Grip ve Covid -19 için riskli grupların da hemen hemen aynı olduğunu beliten uzmanlar, Covid -19’a yakalanan hastaların aynı anda grip virüsüne de yakalanabileceğini söylüyor. Bunun da aynı anda iki düşmanla savaşmak anlamına geldiğini belirten uzmanlar grip aşısının önemine vurgu çekiyor.

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