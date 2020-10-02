Grip aşısı ne zaman gelecek? Grip aşısının fiyatı ne kadar?

Salgın hastalıkların başlamaması için aşı önlem olarak yapılır. Aşının yapılması için en ideal dönem ekim, kasım ve aralık aylarıdır. Virüs salgınından korunmak için yapılan grip aşısının etkisi yapıldıktan 2-3 hafta sonra ortaya çıkar. Grip aşısı olanların bazılarında seyrek olarak kaşıntı, kabartı ve kızarıklıklar görülebilir. Grip aşısı yapılanlarda çok ender olmakla beraber, uyuşmalar, havale nöbetleri görülebilir.



GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR?



Grip aşısı fiyatı geçtiğimiz yıl 72 TL olarak belirlenmişti. Bu yılki grip aşısı fiyatının ne kadar olacağı ise şu an için belirsiz.



GRİP AŞISI NEREDE YAPTIRILIR?

Grip aşıları eczanelerde ve tüm sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor.



GRİP AŞISI YAN ETKİLERİ NELERDİR?



Grip aşısı sonrası yüzde 15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.



Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir. Ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler görülürse aşıdan 6-12 saat sonra başlar ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçer.



Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir. Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz.



Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir.



GRİP AŞISI ETKİLERİ NELERDİR?



Grip aşıları, aşılamadan yaklaşık iki hafta sonra vücutta antikorların gelişmesine neden olur. Bu antikorlar, aşının yapılmasında kullanılan virüsler ile enfeksiyona karşı koruma sağlar.

GRİP AŞISI KORONADAN KORUR MU?

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü hekimlerinden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Sağlıklı kişilerin grip ve zatürre aşıları yaptırarak Covid-19’a yakalanma ya da hastalığı rahat geçireceği yönündeki iddiaların bilimsel dayanağı yok. Bu aşıları grip ya da zatürre açısından risk grubunda olanlara yaptırmalı" uyarısında bulundu.

GRİP AŞISINI KİMLER YAPTIRMALI?



6-59 ay arası çocuklar, 50 yaş üzeri hastalar, kronik akciğer, kalp, böbrek, karaciğer, nörolojik, hematolojik, metabolik hastalık, immün yetmezlik hastaları, influenza sezonunda gebeler ya da gebe kalacaklar, Aspirin kullanan 6 ay ila 18 yaş arası çocuklar, bakımevlerinde kalanlar, aşırı şişmanlar (Beden kitle indeksi 40 ve üzerinde olanlar), influenzaya bağlı komplikasyon riski taşıyanlarla yaşayan ya da onlara bakanlar, sağlık personeli, 5 yaş altı ya da 50 yaş üstü kişilerle birlikte kalanlar ve komplikasyon riski yüksek olanlarla yaşayan ya da onlara bakanlar.