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Gribe Neler iyi Gelir, Evde Grip Nasıl Geçer

Özellikle kış aylarında en çok karşılaştığımız hastalıklardan olan grip nasıl geçer, gribe ne iyi gelir, evde gripten nasıl korunuruz işte bu soruların cevabı.

Sağlık 02.03.2022, 10:43
Gribe Neler iyi Gelir, Evde Grip Nasıl Geçer

Grip, insanları hırpalasa da genel olarak hafif atlatılır. Ancak bazı insanlarda ölüme kadar uzanan komplikasyonlar yaratabilir. Gribal enfeksiyon açısından riskli insanlar şunlardır:

Bebekler ve yaşlı insanlar

Astım, bronşit, böbrek yetmezliği, kalp, romatizma, şeker, Parkinson ve anemi gibi kronik hastalığı olan insanlar

Kanser hastaları

Başka rahatsızlıklar yüzünden bağışıklık sistemi zayıflamış insanlar

Sigara kullananlar

Gribin belirtileri on gün kadar sürer. Bu süre içinde vücut sürekli olarak virüs ile mücadele ettiği için yorgunluk hissi çok duyulur ve kaslar çok fazla ağrır. Vücut bitkin düşer.

Peki grip korkutucu bir hastalık mıdır? İnsanlar grip olma konusunda fazlası ile endişelidir. Bunun nedeni gribin hasta hayatını olumsuz etkilemesi ve grip virüsünün akciğerlere inmesi ve zatürre gibi tehlikeli bir başka hastalığa neden olmasıdır. Gribin zatürreye dönüşmesi durumunda bu hastalığın bir hastanede tedavi edilmesi gerekir. Bu nedenle hamile bayanların, yaşlıların, bebeklerin ve kronik hastalığı olan kişilerin daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Bir de grip için çözüm arayışında uzmanların önerilerine kulak vermek gerekmektedir.

Gribe Ne İyi Gelir

Gribe yakalandıktan sonra insanlar, grip nasıl geçer ya da grip evde nasıl geçer  telaşına düşer. Bu konuyu içeçecekler ve yiyecekler açısından ayrı ele almakta yarar var. Önce içeceklere bakalım.Son yıllarda grip için bitkisel çaylar ve gıdalara ağırlık verilmektedir. Bitkisel çaylar önemli miktarda antioksidan ve vücuda güç kazandıran vitamin ve mineraller içermektedir. Ancak aşırıya kaçılması durumunda içindeki etken maddeler yan etkiler gösterebilir. Özellikle doktor kontolünde ilaç alınıyorsa bu konuda doktora danışmak gerekmektedir.Gribin etkilerini hafifleten zencefil, nane, okaliptüs ve mate çayları farklı etken maddeler sahiptir. Gribe iyi gelen yiyecekler arasında C vitamini bakımından zengin gıdalar tercih edilmelidir. Brokoli ve taze elma C vitamini deposudur. Ayrıca haşlama balık, haşlama tavuk, tavuk ve sebze çorbaları ile portakal, greyfurt, mandalina ve limon gibi turunçgiller en faydalı gıdalardır.Gribe ne iyi gelir sorusuna önerebileceklerimiz arasında tarhana çorbası da bulunuyor. Tarhana, A ve B grubu vitaminlerin yanı sıra kalsiyum, demir ve çinko minerallerini de içermektedir ve besleyici olması yanında bağışıklık sistemini güçlendiren özelliktedir.Balık, Omega-3 yağları ve zengin proteinlere sahiptir. Ayrıca içeriğinde D vitamini, fosfor ve kalsiyum bulunmaktadır.Soğan ve sarımsak da vücudun bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir. Vücutta üretilen glutanyon, çok güçlü bir antioksidandır ve birçok hastalığın nedeni olan serbest radikalleri hücre içinde yok etmektedir. Soğan içinde bulunan bir madde glutanyon üretmektedir.Kısaca grip için ne yapmalı noktasında gribe karşı vücudu güçlendirmek gerekiyor.

Grip Nasıl Geçer

Yukarıda da açıklandığı gibi grip tedavisinde belli bir yöntem yoktur. Buna karşılık, kolay atlatılmasını sağlayacak bazı yöntemler de yok değil. Tıp ve eczacılık alanında yaşanan gelişmeler paralelinde gribe karşı etkili bazı anti-viral ilaçlar bulunmaktadır. Ancak unutmamak gerekir ki bu ilaçlar mutlaka bir doktor önerisi ile kullanılmalıdır. Bu tür ilaçlar grip belirtileri ilk ortaya çıktığı zaman alındığı takdirde, en azından hastalık süresi kısalmaktadır. Bu ilaçlar, ateşi düşürme, ağrıyı hafifletme, burun tıkanıklığını giderme ve öksürüğü engelleme yönünde etkili olmaktadır. Ancak bu ilaçlar tamamen tedavi etmeye değil, gribin seyrini hafifletmeye yöneliktir. Bu bakımdan aşağıda grip için ne iyi gelir konusunda bazı öneriler yer almaktadır.Grip nasıl geçer konusunda en önemli nokta vücudun su kaybının önüne geçmektir. Bu nedenle bütün hastalarımıza bol su içmelerini öneririz. Ancak kahve, çay veya kola benzeri kafeinli içeceklerden uzak durmak gerekiyor.Grip nasıl geçer noktasında antibiyotik konusu ayrı bir önem taşıyor. Çünkü ülkemizde ne yazık ki antibiyotik kullanımı bilinçsizdir. Bir doktor önermedikçe antibiyotik alınmamalıdır. Çünkü antibiyotikler bakterileri öldürür ama gribe neden olan virüsler üzerinde etkili değildir.Grip belirtileri şiddetli ise ve ateş düşmüyorsa, doktora başvurmak gerekir. Belki bu hastalık, grip belirtileri gösteren başka bir hastalık olabilir. Bu nedenle şu sayılan belirtilerden biri varsa mutlaka doktora gitmelidir: nefes alma zorluğu varsa, uzun süredir ateş düşmüyorsa, kusma varsa, yutkunurken ağrı oluyorsa ya da sürekli baş ağrısı çekiliyorsa.Aslında gripten korunmak önemlidir ama bir kere grip olduktan sonra bunu çabuk atlatabilmek de önemlidir. Grip nasıl geçer sorusu burada önem kazanıyor. Daha çabuk grip nasıl geçer:Birinci öneri istirahat etmek ve uyumaktır. Virüslere karşı vücut direnç gösterdiği için yorgun düşer. Bu da insanda halsizlik ve yorgunluk yaratır. Gripten kurtulmak için istirahat etmek ve vücudu yoran hareketlerden kaçınmak gerekiyor. Ayrıca uyku düzenine de dikkat etmek gerekiyor. Uyurken salgılanan melatonin hormonu, vücudun biyolojik saatini korumakta ve ritmini ayarlamaktadır. Ayrıca uyku sırasında özellikle hücre yenilenmesi olmaktadır. Yeterli uyku sayesinde vücudun savunma sistemi güçlenmekte ve gribin neden olacağı başka etkilerin önüne geçilmiş olmaktadır.İkinci öneri iyi beslenmek ve sıvı tüketimini arttırmaktır. Özellikle C vitamini içeren turunçgiller yanında kırmızı, koyu yeşil ve sarı renkli meyve ve sebzeler vücudun direncini arttırmak bakımında önemlidir. Ve bol su içmek gerekiyor. Grip için bitkisel çaylar, örneğin adaçayı, ıhlamur, kuşburnu ve papatya çayları içmek hem rahatlatıcı olması hem de vücuda su alınması bakımından oldukça etkilidir.Üçüncü öneri ise tedaviyi aksatmadan sürdürmektir. Ancak tedavi yöntemi konusunda kendi başına karar vermek doğru değildir. Mutlaka bir doktora gitmeli ve verilen ilaçları düzenli olarak kullanmak gerekmektedir. Bu ilaçlar genelde gribin etkilerini hafifletmeye, hastalığın daha kolay atlatılmasını sağlamaya ve olası komplikasyonları önlemeye yardım eder. Bu arada yine doktor önerisi ile vücut direncini artırmak için vitamin alınabilir.

#grip #sağlık
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