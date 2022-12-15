Gribal salgın aktarlara olan ilgiyi artırdı

Karabük’te gribal enfeksiyon salgının artmasıyla ve kış mevsimi nedeniyle halkın, bitkisel ürünlere ilgisi arttı.

Covid-19 salgınının ardından havaların soğumasıyla artan gribal enfeksiyona yakalanan vatandaşlar aktarlara yöneldi. Kışın özellikle bitkisel ürünler tüketmeyi tercih eden vatandaşlar öksürük için de içerisinde zencefil, zerdeçal, tarçın ve çörek otu gibi ürünlerin yer aldığı özel yapım macunları tercih ediyor.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan aktar Harun Akbulut, son günlerde hem yetişkinlerde hem çocuklarda ciddi anlamda bir salgın söz konusu olduğunu belirterek, “Özellikle gelen şikayetler arasında öksürük, ciğerlerde hırıltı, vücutta kırgınlık ve boğaz yollarında enfeksiyon çok fazla yer almaya başladı. Şu an hem Covid-19 hem normal grip hem de çocuklarda RSV dediğimiz virüs var. Çocuklar okulda virüsü kaparak eve geliyor. Evde de yetişkinlerde halsizliğe neden oluyor. Maskelerin atılması ile beraber de insanlar daha fazla iç içe oldukları için de bu virüsler yayılmaya başladı” dedi.

“Çocukların öksürükleri içinse özel macunlarımız var”

Vatandaşların hastalıklardan korunmak için genelde zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın ve çörek otunu keçiboynuzu ve dut pekmezi ile beraber tükettiklerini ifade eden Akbulut, “Çocuklarda arı sütü, bal, polen ve propolis gibi vücut direncini arttıracak, bağışıklık güçlendirecek, okula gittikleri zaman hastalığa minimum derecede fırsat verecek ürünler tüketiliyor. Çocukların öksürükleri içinse özel macunlarımız var. Bunların da üst solunum yollarını rahatlatması, gece uykusunda hırıltıyı dindirmesi, öksürüğü kesmesi ve ufak tefek balgam söktürmesi gibi konularda kullanılan ürünlerimiz var” diye konuştu.

Çocuklar için yapılan macunların içerisindeki ürünlerden bahseden Akbulut, “Ağırlıklı olarak keçiboynuzu özü içerisinde yapılıyor. Alerjik reaksiyon göstermemesi için çok fazla bal kullanılmıyor. Zencefil, zerdeçal, havlıcan ile birlikte mümkün mertebe arı sütü ve polen koyuyorlar. Propolis ekliyorlar. B2 vitamini, B6 vitamini, demir ve çinko ekleniyor. İçine de keçiboynuzu tozu ve kakao koyuyorlar ki tadı güzel olsun ve çocuklar rahat tüketebilsin diye. Bütün aktarlar tarafından bu tarz karışımlar tavsiye ediliyor” ifadelerine yer verdi.

Salgın nedeniyle hastanelere başvuranların çok olduğunu anlatan Akbulut, işlerinde yoğunluk yaşadıklarını kaydederek şunları söyledi: “Yoğunluk var. Bilindiği üzere hastanelerde de doluluk var. Hem özel hastanede hem de devlet hastanelerinde yoğunluk var. Acil servislerde sıra bekleyen vatandaşlarımız var. Bu yoğunluktan biz de nasibimizi alıyoruz. Çok fazla benzer şikayetlerle gelen müşterilerimiz oluyor. Hastaneyi tercih etmeyen ya da hastaneye giden ama sıra beklemek istemeyerek gelen çok müşterimiz oluyor. Onlara da kış çayı, macun gibi ürünlerle takviye yapıyoruz. İnsanlar evlerinde mümkün oldukça ilaç kullanmadan, vücut direncini artırarak ve bünyeyi güçlendirerek kış aylarını geçirmeye özen gösterirlerse daha iyi olur.”