GÖZÜNÜZ KAŞINIYOR VE SULANIYORSA DİKKAT !

Göz alerjileri, genellikle, gözde sulanma, batma hissi, kaşıntı, gözün içinde bir cisim varmış hissi gibi belirtilerle gözlemlenen, mevsimsel yahut yıl boyu ortaya çıkan türleri olan bir göz rahatsızlığı problemidir. Göz alerjilerinin tedavisinde, alerjinin ortaya çıktığı dönem,mbu belirtilerin varsa başka bir hastalıkla bağlantısı tetkik edilmeli ve tedavi şekli buna göre belirlenmelidir.

Göz Alerjisi Türleri ve Belirtileri;

Mevsimsel Alerji

Kişiler arasında en yaygın görülen alerji türüdür. Mevsime göre değişkenlik gösteren polen miktarına bağlı olarak,

gözde berrak akıntı,sulanma,kaşıntı,kızarıklık mevcuttur.

Bu belirtilere bağlı olarak, kişinin gözlerinin altında koyu halkalanmalar, göz kapaklarında kabarıklık ve şişlik gözlemlenebilir.

Vernal Alerji