banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı "ATEŞKES"
FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama
FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama

"Gözdeki sinek uçuşmasını görmezden gelmeyin"

Hemen herkesin muzdarip olduğu gözlerde sinek uçuşmasının altında birçok faktörün olabileceğini belirten Op. Dr. Mahmoud Babaei, “Miyop, migren, stres, uzun süre ağlamak, ekranla fazla vakit geçirmek, yorgunluk gibi faktörler gözde sinek uçuşmasına neden olabilir. Gözün önünde uçuşmalar ve hareketli noktaları hisseden kişi hemen göz hastalıkları uzmanına başvurmalıdır" dedi.

Sağlık 02.03.2022, 10:47
"Gözdeki sinek uçuşmasını görmezden gelmeyin"

Hemen herkesin muzdarip olduğu gözlerde sinek uçuşmasının altında birçok faktörün olabileceğini belirten Op. Dr. Mahmoud Babaei, “Miyop, migren, stres, uzun süre ağlamak, ekranla fazla vakit geçirmek, yorgunluk gibi faktörler gözde sinek uçuşmasına neden olabilir. Gözün önünde uçuşmalar ve hareketli noktaları hisseden kişi hemen göz hastalıkları uzmanına başvurmalıdır" dedi.

Medipol Üniversitesi Vatan Kliniği Göz Hastalıkları Bölümünden Op. Dr. Mahmoud Babaei, gözlerde sinek uçuşmasının altında yatan nedenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Babaei, sinek uçuşmasının farklı tipleri olduğunu belirterek “Bazen çok küçük cisimleri gözün içinde uçuştuğunu hissediyorsunuz ve yakalamaya çalışıyorsunuz sanki kirpiklerinize yapışmış veya elinizle tutabilirsiniz gibi fark ediyorsunuz. Buna sinek uçuşması denilir. Bu uçuşmalar veya lekelerin değişik tipleri vardır. Küçük nokta halinde, yuvarlak, çizgi, leke, örümcek ağı, sis lekesi gibi. Gözümüz bir top şeklindedir. İçini dolduran bir jel var buna vitreus denilir. Vitreusun içindeki hücreler veya birbirine yapışmış çok incecik ipler hareketli olunca gölgeleri retina yani görme tabakasının üzerine düşer ve beyinde algılanır” dedi.

“Hemen bir hekime başvurun”

Uçuşmaların yaşlılarda daha fazla ve yaygın olduğuna değinen Babaei, “Gözün önünde uçuşmalar ve hareketli noktaları hisseden kişi hemen göz hastalıkları uzmanı doktoruna başvurmalıdır. Hareketli cisimler ve uçuşmalar genelde zararsız olup ve zaman içerisinde küçülüp hatta kaybolabilirler veya daha doğrusu kişi onlara alışır, beraber yaşamaya devam ederler ki tedaviye gerek kalmaz. Kesinlikle bu durum göz doktoru tarafından muayene edilip değerlendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Covid geçirenlerde de sinek uçuşması görülebilir"

Covid hastalığı geçirenlerde de gözde sinek uçuşması hastalığının görülebileceğine değinen Babaei, “Genellikle ileri yaşlarda görülse de çocuklarda ve gençlerde de ortaya çıkabilir. Özellikle başına darbe alan ve kaza geçiren kişilerde. Aynı şekilde kavga, trafik kazası, sert cisim çarpması yani göze gelen darbeler de uçuşmalara neden olabilir. Miyop, migren, göz ameliyatı geçiren, göz içi iltihapları veya üveit geçirenler, çeşitli ilaçlar kullananlar, ağır hastalık ve ameliyat geçirenlerde sinek uçuşması görülebilir. Ağır ve uzun göz çalışmaları mesela gece-gündüz ders çalışmak, uzun süre okumak da bu probleme yol açabilir. Yorgunluk, stres, uzun süre ağlamak, uzun süreli bilgisayar, cep telefonu ve ekranla uğraşmak, özellikle karanlıkta uzun süre araba kullanmak da bir diğer risk faktörleridir. Zayıflamak için diyet programı uygulayanlar, covid geçirenler hatta covid aşısı olanlarda dahi görülebilmektedir” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18