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Gözde konjonktivit hastalığının temel nedenleri mikroplar, alerji ve hava kirliliği

Uzmanlar, gözde kızarıklık ve çapaklanma bulgusunun en sık sebebi olan konjonktivit hastalığının; mikroplar, alerji ve hava kirliliği gibi nedenlerle ortaya çıktığını ifade ediyor. Özel Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, göz sulanması, ağrı, kaşıntı ve çapaklanma gibi belirtilerle kendini belli eden konjonktivit hastalığının, kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi.

Sağlık 11.12.2021, 11:01
Gözde konjonktivit hastalığının temel nedenleri mikroplar, alerji ve hava kirliliği

Uzmanlar, gözde kızarıklık ve çapaklanma bulgusunun en sık sebebi olan konjonktivit hastalığının; mikroplar, alerji ve hava kirliliği gibi nedenlerle ortaya çıktığını ifade ediyor. Özel Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, göz sulanması, ağrı, kaşıntı ve çapaklanma gibi belirtilerle kendini belli eden konjonktivit hastalığının, kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi.

Özel Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen konjonktivit hastalığı hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Kaşkaloğlu, "Gözün beyazı olan sklera ince, soğan zarı gibi bir tabakayla kaplıdır. Konjonktiva adı verilen bu tabaka gözün yüzeyini nemlendiren maddeler salgılar. Bu tabaka içinde ince damarlar vardır ve dikkatli bakıldığında çıplak gözle dahi görülebilirler. Konjonktiva da iltihap olduğunda damarlar daha belirginleşir ve göz kızarır" dedi.

"En sık mikroplar, alerji ve çevredeki irritan maddeler. Örneğin; sigara dumanı ve hava kirliliğidir"

Konjonktivit hastalığının farklı sebeplerle görüldüğünü ifade eden Kaşkaloğlu, "En sık mikroplar, alerji ve çevredeki irritan maddeler. Örneğin; sigara dumanı ve hava kirliliğidir. Konjonktiva basit bir doku olduğundan her üç nedene de aynı tepkiyi gösterir; yani kızarır. Mikrobik nedenlere bağlı konjonktivitlerde göz kızarır ve çok miktarda çapaklı akıntı olur, çok çapaklı durumlar akut bir enfeksiyon belirtisidir ve göz doktoruna başvurmanız gereklidir” diye konuştu.

Göz ve el temizliğine dikkat

Virüslerin de konjonktivit nedeni arasında yer aldığını kaydeden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, “Bazı virüsler sadece gözde belirti verirken bazıları da nezlede olduğu gibi göz, boğaz ve burnu tutar. Viral nedenli konjonktivitlerle bir, iki hafta süren sulu akıntı olur. Mikrobik ve virütik konjonktivitler çok bulaşıcıdır ve mendil, havlu, yastık gibi eşyalar aracılığıyla bulaşabilirler. Konjonktivitli kişilerle temas ederseniz vakit geçmeden ellerinizi yıkayınız. Alerjiler de akıntılı konjonktivite neden olabilirler. Saman nezlesi gibi alerjilerde çok kaşıntılı olurken, diğerlerinde sadece kızarıklık olabilir. Sigara dumanı ve hava kirliliği de konjonktivite neden olabilirler” diye konuştu.

Konjonktivit tedavisinde göz damlaları kullanıldığını ve hangi damlaların ne kadar kullanacağına göz doktorunun karar verdiğini ifade eden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, hastalığın görme bozukluğuna neden olmadığını dile getirdi.

Düzenli göz muayenesinin önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Kaşkaloğlu, şöyle devam etti:

“Göz kızarıklığına sebep olabilen başka ciddi göz hastalıkları da vardır. Bu nedenle göz kızarıklığında göz doktoruna görünmenizde yarar vardır. Özellikle ağrı, bulanık görme ve şiddetli ışık hassasiyeti varsa göz doktoruna görününüz; çünkü basit konjonktivitte bunlar görülmez. Ağrı, bulanık görme ve şiddetli ışık hassasiyeti glokom, göz ülseri veya göz içinde iltihap olabilir. Bu nedenle düzenli göz muayenesine gitmenizi öneriyoruz.”

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