Göz Seğirmesi Nedir? Neden Seğirir?

Göz seğirmesi nedir?

Göz seğirmesi göz kapaklarını kontrol eden kasların istemsiz spazmlarıdır. Bu spazmlar, göz kapağının bir bölümünde dalgalanmaya neden olabilir veya göz kapağının tekrar tekrar kapanıp yeniden açılmasına yol açabilir. Spazmlar dakikalar ila saatler arasında sürebildiği gibi birkaç gün aralıklarla devam edebilir. Göz seğirmesinin kesin sebebi bilinmiyor; ancak birçok uzman yorgunluğun, stresin, göz yorgunluğunun ve kafeinin göz seğirmesini tetikleyebileceğini belirtiyor. Bununla birlikte göz kapağının tamamen kapanmasına neden olan daha uzun süreli ve şiddetli seğirme ise göz yüzeyindeki (kornea) veya göz kapaklarını kaplayan dokulardaki (konjunktiva) tahrişten kaynaklanabiliyor.

Göz seğirmesi neden olur?

Göz seğirmesi, göz kapaklarında gelişen ani ve kısa süreli spazmlar nedeniyle ortaya çıkar. Kısa süreli bu spazm genellikle görmeyi etkilemez. Sıklıkla birkaç dakika sürer ve geçer. Dışarıdan bakıldığında görülmez ve görünüşü etkilemez. Nadiren birkaç saat ya da birkaç gün sürebilir. Göz seğirmesinin kesin nedeni bilinmese de bu durumun beynin motor sinirlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Göz kapaklarını bütünüyle kapamaya neden olacak kadar güçlü spazmlar meydana gelmesine ise blefarospazm denir. Blefarospazm farklı bir tıbbi durumdur. Göz seğirmesini sıklıkla aktif hayatın içerisinde, hırslı – mücadeleci ve stresli genç erişkinlerde görülmektedir. Ruhsal ve bedensel aşırı yorgunluk en önemli göz seğirmesi nedenleri arasında yer alır. Son birkaç hafta içerisinde yaşanan üzüntüler, kafaya takılan ve uykuları kaçıran duygusal sıkıntılar da gözlerde seğirmeye yol açabilir. Yoğun çay ve kahve tüketimi göz seğirmelerini tetikleyebilir. Nitekim keyif için içilen kahvenin, çayın dozu günde 3-4 fincanı geçmemelidir.

Yorgun ve stresli zamanlarda ister istemez daha sık ve yoğun miktarda çay kahve içilmektedir. Bu da göz seğirmelerinin sıklığını ve süresini artırabilir. Farkında olmadan kahve dışındaki yiyecek ve içeceklerden, bazen de bazı ilaçlardan yoğun miktarda kafein alımı gerçekleşebilir. Kış döneminde yaygın görülen soğuk algınlığının tedavisinde kullanılan birçok ağrı kesici ve ateş düşürücünün de kombine olarak kafein içerdiği unutulmamalıdır.

Göz kapağı seğirmesi genellikle şu nedenlerle tetiklenebilir:

Aşırı alkol tüketimi: Aşırı alkol tüketiminin göz seğirmesine neden olabileceğine ilişkin bazı çalışmalar bulunmaktadır.

Aşırı alkol tüketiminin göz seğirmesine neden olabileceğine ilişkin bazı çalışmalar bulunmaktadır. Parlak ışık, rüzgar, hava kirliliği: Parlak ışıklar veya hava kirliliği gibi dış tahriş kaynakları da göz seğirmesine neden olabilir.

Parlak ışıklar veya hava kirliliği gibi dış tahriş kaynakları da göz seğirmesine neden olabilir. Göz yorgunluğu: Özellikle bilgisayar başında uzun süreli vakit geçirenler gözün yorulmasına bağlı olarak öz seğirmesi şikayeti yaşayabilirler.

Özellikle bilgisayar başında uzun süreli vakit geçirenler gözün yorulmasına bağlı olarak öz seğirmesi şikayeti yaşayabilirler. Göz kuruluğu: Göz kuruluğu, gözlerdeki nem eksikliğinden kaynaklanan son derece yaygın bir durumdur. Doğal gözyaşı akışı, göz rahatlığını artırmak için gereken kayganlığı sağlar. Gözyaşlarının aşırı buharlaşması veya yetersiz gözyaşı akışı, göz kuruluğuna ve buna bağlı tahrişe neden olabilir. Göz kuruluğu göz seğirmesine yol açabilir.

Göz kuruluğu, gözlerdeki nem eksikliğinden kaynaklanan son derece yaygın bir durumdur. Doğal gözyaşı akışı, göz rahatlığını artırmak için gereken kayganlığı sağlar. Gözyaşlarının aşırı buharlaşması veya yetersiz gözyaşı akışı, göz kuruluğuna ve buna bağlı tahrişe neden olabilir. Göz kuruluğu göz seğirmesine yol açabilir. Aşırı kafein tüketimi: Birçok bilim insanı alkol gibi, kafeinin de göz seğirmesine neden olabileceğini belirtiyor.

Birçok bilim insanı alkol gibi, kafeinin de göz seğirmesine neden olabileceğini belirtiyor. Yorgunluk: Özellikle uykusuzluk tan kaynaklanabilecek yorgunluk göz seğirmesi gibi çeşitli sorunlara neden olabilir.

Özellikle tan kaynaklanabilecek yorgunluk göz seğirmesi gibi çeşitli sorunlara neden olabilir. Göz yüzeyinde veya göz kapaklarının iç kısmında tahriş: Korneanın yüzeyini veya iç göz kapağını etkileyen küçük tahriş seğirmeye neden olabilir. Gözleri ovalamak bu tahrişi şiddetlendirebilir.

Korneanın yüzeyini veya iç göz kapağını etkileyen küçük tahriş seğirmeye neden olabilir. Gözleri ovalamak bu tahrişi şiddetlendirebilir. Sigara içmek: Özellikle de sol göz merceği ve retina hücrelerini etkileyen sigara, göz seğirmesine de yol açabilir.

Özellikle de sol göz merceği ve retina hücrelerini etkileyen sigara, göz seğirmesine de yol açabilir. Stres: Stres daha çok zihinsel veya duygusal bir sorun olma eğiliminde olsa da göz seğirmesi gibi şikayetlere de yol açabilir. Stres, göz seğirmesinin doğrudan bir nedeni olmasının yanı sıra uykusuzluğa da yol açabilir. Bu durum da kronik göz seğirmesine neden olabilir.

Stres daha çok zihinsel veya duygusal bir sorun olma eğiliminde olsa da göz seğirmesi gibi şikayetlere de yol açabilir. Stres, göz seğirmesinin doğrudan bir nedeni olmasının yanı sıra uykusuzluğa da yol açabilir. Bu durum da kronik göz seğirmesine neden olabilir. Magnezyum dengesizliği: Magnezyum dengesizliği su kaybından kaynaklanabilir ve göz seğirmesi dahil çeşitli spazmlarına yol açabilir.

Magnezyum dengesizliği su kaybından kaynaklanabilir ve göz seğirmesi dahil çeşitli spazmlarına yol açabilir. B12 vitamini veya D vitamini eksikliği: B12 vitamini veya D vitamini eksikliği de kemikleri ve kasları etkileyebilir ve göz kapağı seğirmesi gibi semptomlara neden olabilir.

Çok nadir durumlarda göz seğirmesi belirli beyin ve sinir sistemi bozukluklarının bir işareti olabilir. Göz seğirmesine neden olabilecek beyin ve sinir sistemi bozuklukları şunları içerir:

Bell paralizi

Servikal distoni

Distoni

Multipl Skleroz

Oromandibular distoni ve yüz distonisi

Parkinson hastalığı

Tourette sendromu

Göz seğirmesi, özellikle Parkinson hastalığı için kullanılan ilaçların bir yan etkisi olarak da gelişebilir. Ayrıca göz seğirmesi, yüz spazmlarıyla birlikte görülürse kronik bir bozukluğun en erken belirtisi de olabilir.

(kaynak: memorial.com)