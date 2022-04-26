banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
18 bin ton ayçiçek yağı ithal edilecek!
18 bin ton ayçiçek yağı ithal edilecek!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Göz Seğirmesi Nedir? Neden Seğirir?

Göz seğirmesi, tıbbi adıyla miyokimi çoğunlukla uykusuzluk ve gün içinde aşırı yorulma ile beliren göz kapağı kaslarının istemsiz şekilde tekrarlayan kasılmaları durumudur. Göz seğirmesi bazı durumlarda göz hastalıkları, nadiren de nörolojik bir bozukluk nedeniyle gelişebilmektedir. Göz seğirmesi birkaç saniye sürebildiği gibi bir veya iki dakika boyunca da sürebilir.

Sağlık 26.04.2022, 11:11 26.04.2022, 11:43
Göz Seğirmesi Nedir? Neden Seğirir?

Göz seğirmesi nedir?

Göz seğirmesi göz kapaklarını kontrol eden kasların istemsiz spazmlarıdır. Bu spazmlar, göz kapağının bir bölümünde dalgalanmaya neden olabilir veya göz kapağının tekrar tekrar kapanıp yeniden açılmasına yol açabilir. Spazmlar dakikalar ila saatler arasında sürebildiği gibi birkaç gün aralıklarla devam edebilir. Göz seğirmesinin kesin sebebi bilinmiyor; ancak birçok uzman yorgunluğun, stresin, göz yorgunluğunun ve kafeinin göz seğirmesini tetikleyebileceğini belirtiyor. Bununla birlikte göz kapağının tamamen kapanmasına neden olan daha uzun süreli ve şiddetli seğirme ise göz yüzeyindeki (kornea) veya göz kapaklarını kaplayan dokulardaki (konjunktiva) tahrişten kaynaklanabiliyor.

Göz seğirmesi neden olur?

Göz seğirmesi, göz kapaklarında gelişen ani ve kısa süreli spazmlar nedeniyle ortaya çıkar. Kısa süreli bu spazm genellikle görmeyi etkilemez. Sıklıkla birkaç dakika sürer ve geçer. Dışarıdan bakıldığında görülmez ve görünüşü etkilemez. Nadiren birkaç saat ya da birkaç gün sürebilir. Göz seğirmesinin kesin nedeni bilinmese de bu durumun beynin motor sinirlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Göz kapaklarını bütünüyle kapamaya neden olacak kadar güçlü spazmlar meydana gelmesine ise blefarospazm denir. Blefarospazm farklı bir tıbbi durumdur. Göz seğirmesini sıklıkla aktif hayatın içerisinde, hırslı – mücadeleci ve stresli genç erişkinlerde görülmektedir. Ruhsal ve bedensel aşırı yorgunluk en önemli göz seğirmesi nedenleri arasında yer alır. Son birkaç hafta içerisinde yaşanan üzüntüler, kafaya takılan ve uykuları kaçıran duygusal sıkıntılar da gözlerde seğirmeye yol açabilir. Yoğun çay ve kahve tüketimi göz seğirmelerini tetikleyebilir. Nitekim keyif için içilen kahvenin, çayın dozu günde 3-4 fincanı geçmemelidir.

Yorgun ve stresli zamanlarda ister istemez daha sık ve yoğun miktarda çay kahve içilmektedir. Bu da göz seğirmelerinin sıklığını ve süresini artırabilir. Farkında olmadan kahve dışındaki yiyecek ve içeceklerden, bazen de bazı ilaçlardan yoğun miktarda kafein alımı gerçekleşebilir. Kış döneminde yaygın görülen soğuk algınlığının tedavisinde kullanılan birçok ağrı kesici ve ateş düşürücünün de kombine olarak kafein içerdiği unutulmamalıdır.

Göz kapağı seğirmesi genellikle şu nedenlerle tetiklenebilir:

  • Aşırı alkol tüketimi: Aşırı alkol tüketiminin göz seğirmesine neden olabileceğine ilişkin bazı çalışmalar bulunmaktadır.
  • Parlak ışık, rüzgar, hava kirliliği: Parlak ışıklar veya hava kirliliği gibi dış tahriş kaynakları da göz seğirmesine neden olabilir.
  • Göz yorgunluğu: Özellikle bilgisayar başında uzun süreli vakit geçirenler gözün yorulmasına bağlı olarak öz seğirmesi şikayeti yaşayabilirler.
  • Göz kuruluğu: Göz kuruluğu, gözlerdeki nem eksikliğinden kaynaklanan son derece yaygın bir durumdur. Doğal gözyaşı akışı, göz rahatlığını artırmak için gereken kayganlığı sağlar. Gözyaşlarının aşırı buharlaşması veya yetersiz gözyaşı akışı, göz kuruluğuna ve buna bağlı tahrişe neden olabilir. Göz kuruluğu göz seğirmesine yol açabilir.
  • Aşırı kafein tüketimi: Birçok bilim insanı alkol gibi, kafeinin de göz seğirmesine neden olabileceğini belirtiyor.
  • Yorgunluk: Özellikle uykusuzluktan kaynaklanabilecek yorgunluk göz seğirmesi gibi çeşitli sorunlara neden olabilir.
  • Göz yüzeyinde veya göz kapaklarının iç kısmında tahriş: Korneanın yüzeyini veya iç göz kapağını etkileyen küçük tahriş seğirmeye neden olabilir. Gözleri ovalamak bu tahrişi şiddetlendirebilir.
  • Sigara içmek: Özellikle de sol göz merceği ve retina hücrelerini etkileyen sigara, göz seğirmesine de yol açabilir.
  • Stres: Stres daha çok zihinsel veya duygusal bir sorun olma eğiliminde olsa da göz seğirmesi gibi şikayetlere de yol açabilir. Stres, göz seğirmesinin doğrudan bir nedeni olmasının yanı sıra uykusuzluğa da yol açabilir. Bu durum da kronik göz seğirmesine neden olabilir.
  • Magnezyum dengesizliği: Magnezyum dengesizliği su kaybından kaynaklanabilir ve göz seğirmesi dahil çeşitli spazmlarına yol açabilir.
  • B12 vitamini veya D vitamini eksikliği: B12 vitamini veya D vitamini eksikliği de kemikleri ve kasları etkileyebilir ve göz kapağı seğirmesi gibi semptomlara neden olabilir.

Çok nadir durumlarda göz seğirmesi belirli beyin ve sinir sistemi bozukluklarının bir işareti olabilir. Göz seğirmesine neden olabilecek beyin ve sinir sistemi bozuklukları şunları içerir:

  • Bell paralizi
  • Servikal distoni
  • Distoni
  • Multipl Skleroz
  • Oromandibular distoni ve yüz distonisi
  • Parkinson hastalığı
  • Tourette sendromu
  • Göz seğirmesi, özellikle Parkinson hastalığı için kullanılan ilaçların bir yan etkisi olarak da gelişebilir. Ayrıca göz seğirmesi, yüz spazmlarıyla birlikte görülürse kronik bir bozukluğun en erken belirtisi de olabilir.

(kaynak: memorial.com)

#göz #seğirmesi #göz seğirmesi #uykusuzluk
Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 26 Nisan 2022
İmsak 04:26
Güneş 06:02
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:02
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
21°
açık