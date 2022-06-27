Göz Sağlığını Etkileyecek Yaz Riskleri

”Özellikle yaz aylarında göze direk temas eden güneş ışınları gözün önündeki saydam tabakada Ultraviyole (UV) yanıklarına ve retina tabakasında görme merkezi hasarına sebep olabilir. UV ışınları gözün merceğinde bulanıklık yaratmakta ve katarakt gelişimine neden olabilmektedir. Vücudun diğer kısımlarında olduğu gibi göz kapaklarını kaplayan deride ve konjonktiva tabakasında da kanser oluşumuna neden olduğu bilinmektedir“ ifadelerini kullanan Prof. Dr. Emrah Altıparmak, bu tehlikenin zarar vermesinin önlenebileceğini belirtti. Gözün zararlı ışınlardan korunmak için birçok doğal koruma sistemine sahip olduğunu söyleyen Altıparmak ”Gözlerin koruyucu kemik yapı içine yerleşmiş olması, kaş, burun, yanaklar, göz kapakları ve iris tabakası gözün fazla ışıktan korunmasını sağlar. Ancak göze giren bu ışınların miktarı arttığı zamanlarda ve ortamlarda bu tabakaların koruyucu etkisi azalıyor ve hem göz hem de sinir tabakası hasar görebiliyor “dedi.

Kaliteli bir gözlük şart

“Gözlerimizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için yaz aylarında ve açık havalarda güneş gözlüğü kullanılması gerekiyor” açıklamasında bulunan Acıbadem Ankara Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Doktor Emrah Altıparmak “Güneşin dik geldiği 10.00 – 16.00 saatleri arasında güneşle direk temastan kaçınının. Özellikle mavi ve yeşil renk gözlüler, makula dejenerasyonuna genetik risk taşıyanlar, gözlerinden herhangi bir cerrahi operasyon geçirenler ve lazer tedavisi görmüş kişiler yüksek risk grubunu oluşturmaktadır“ ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Emrah Altıparmak

Çocukların göz merceğinin ultraviyole ışınları süzebilme yeteneğinin yetişkinlere göre az olması ve ileri yaşlarda ortaya çıkan makula bozulmalarının kişilerin geçmişte maruz kaldıkları güneş ışığı miktarıyla ilgisi nedeniyle çocukları da yüksek risk grubuna girdiğini söyleyen Prof. Dr. Emrah Altıparmak, alınacak güneş gözlüğünün UV-A ve UV-B ışınlarını %99-100 oranında engellemesi gerektiğini belirtti. Güneş gözlüğü kesinlikle işportadan veya seyyar satıcıdan alınmaması gerektiğini ve bu tip gözlüklerin özellikle çocuklara takılmasının büyük bir risk olduğunu ifade eden Acıbadem Ankara Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Emrah Altıparmak ”Güvenilirliği bilinen markalar tercih edilmeli, az bilinen marka gözlük alınacak ise belli standartlara uygunluğunu gösteren sertifika olmasına dikkat edilmelidir. Çerçevenin yeterli genişlikte olmasına, göze mümkün olduğunca yakın durmasına dikkat edilmelidir“ dedi.