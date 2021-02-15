GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ HANGİ DURUMLARDA YAPILIR ?

Göz kapağı ve çevresinde meydana gelen sıkıntılar nedeni ile zaman içerisinde estetik cerrahi alanında göz kapağı estetiği adı altında yeni nesil bir tedavi yöntemi geliştirildi. Geliştirilen bu tedavi yöntemi sayesinde son derece acısız bir şekilde göz kapağınız ile alakalı tüm sorunların önüne geçebilmek mümkün hale geldi.

Üst göz kapağı estetiği, bu noktada önem arz ediyor. Gözün yapısına baktığımız zaman göz kırpma hareketlerinde esas işlev, üst göz kapağına aittir. Ameliyat olmaksızın göz kapağı sorunlarının önüne geçmek, artık Plazma enerjisi sayesinde mümkün hale geliyor. Sorunu kısa süre içerisinde ortadan kaldırmamız için yeterli bir tedavi yöntemi.

Göz Kapağı Estetiği Nedir?

Göz kapağı estetiği, gözünüzün alt ve üst kısmını çevreleyen kapakların doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan etkenler ile yaşadığı sorunlardan kurtulması ya da daha estetik bir görünüme sahip olması için gerçekleştirdiğimiz operasyonlardır. Adından da anlaşılabileceği üzere estetik bir operasyon yöntemidir.

Göz kapağı operasyonlarında eski dönemde lokal anestezi ve sedasyon adını vermekte olduğumuz genel anestezi yöntemleri ile süreç yürütülürdü. Ancak günümüz teknolojileri sayesinde Plazma Enerjisi kullanılarak lazer ile tedavi sürecine geçmiş bulunuyoruz.

Op. Dr. Hakan Yüzer sözlerine şöyle devam ediyor;

Göz Kapağı Estetiği Hangi Durumlarda Yapılır?

Bu sınıf içerisinde birçok farklı neden sayabiliriz. Hastalarımız, öncelikli olarak estetik kaygılar nedeni ile bu yönteme başvuruyor. Yaşın ilerlemesine bağlı kırışıklıklar, şüphesiz ki bu noktada en önemli detay maddesi. Genelleyecek olursak;

Doğuştan gelen üst göz kapağı düşüklüğü,

Üst göz kapağının işlevini yitirmesi,

Yaşlılığa bağlı gelişen kırışıklıklar ve sarkmalar,

Göz çevresinde meydana gelen kırışıklıklar,

Bu noktada bizlere en çok başvurulan sorunlar. Nitekim lazer göz kapağı estetiği ile bu süreçlerin yönetimi çok daha sağlıklı, çok daha kolay.

Op. Dr. Hakan Yüzer sözlerine şunları ekliyor;

Göz Kapağı Estetiği Ne Kadar Sürede Gerçekleşir?

Teknolojinin bizlere sunduğu imkanlardan sonuna kadar yararlanıyoruz.Plazma ile lazer göz kapağı estetiği sayesinde çok kısa sürede AĞRISIZ, SIZISIZ bir işlem gerçekleştiriyoruz.

Göz Kapağı Estetiği Operasyon Süreci

Önceliğimiz, her zaman için göz kapağınızı şikayetlerinizden önce analiz etmek. Elde ettiğimiz verilere göre de en doğru tedavi yöntemini en hızlı şekilde uygulamak. Dolayısı ile operasyon sürecinden önce her ne olursa olsun kapsamlı bir analiz ile göz kapaklarının hem görüntü hem de işlevsel anlamda incelenmesi önceliğimiz.

Operasyon birçok kişinin merak ile araştırdığı bir operasyon. Dolayısı ile merak ettiğiniz sorulara da cevap vermek önceliğimiz.

Op. Dr. Hakan Yüzer son olarak şunları ifade ediyor;

Göz Kapağı Estetiğinin Avantajları

Klasik yöntemleri bir kenara bırakın. Lazer tedavi sayesinde en ufak bir görsel sorun ve acı hissetmeden istediğiniz görüntüye sahip olabilme şansını yakalıyorsunuz. Genel olarak avantajlarından söz edecek olursak;

Cerrahi bir operasyon olmadığından dolayı en ufak bir iz ya da doğallık dışı görüntü ortaya çıkmaz.

Uygulanan alan üzerinde etkisini çok kısa bir süre dilimi içerisinde gösterir.

Lokal anestezi ya da uyuşturucu krem sayesinde çok kısa sürede uyuşmayı meydana getirebiliyoruz.

Ek olarak fazladan en ufak bir cilt çıkarılması sorunu olmaz. Sadece sarkan bölge için operasyon yapılır.