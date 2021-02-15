banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
22 yıl hapsi isteniyordu, karar çıktı...
22 yıl hapsi isteniyordu, karar çıktı...
İmamoğlu yönetimindeki İBB'den HDP'li Silopi belediyesine hibe...
İmamoğlu yönetimindeki İBB'den HDP'li Silopi belediyesine hibe...
Teksas’ta acil durum ilan edildi...
Teksas’ta acil durum ilan edildi...
İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı
İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı

GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ HANGİ DURUMLARDA YAPILIR ?

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer konu hakkında bilgiler verdi.

Sağlık 15.02.2021, 12:49
2
GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ HANGİ DURUMLARDA YAPILIR ?

Göz kapağı ve çevresinde meydana gelen sıkıntılar nedeni ile zaman içerisinde estetik cerrahi alanında göz kapağı estetiği adı altında yeni nesil bir tedavi yöntemi geliştirildi. Geliştirilen bu tedavi yöntemi sayesinde son derece acısız bir şekilde göz kapağınız ile alakalı tüm sorunların önüne geçebilmek mümkün hale geldi.

Üst göz kapağı estetiği, bu noktada önem arz ediyor. Gözün yapısına baktığımız zaman göz kırpma hareketlerinde esas işlev, üst göz kapağına aittir. Ameliyat olmaksızın göz kapağı sorunlarının önüne geçmek, artık Plazma enerjisi sayesinde mümkün hale geliyor. Sorunu kısa süre içerisinde ortadan kaldırmamız için yeterli bir tedavi yöntemi.

Göz Kapağı Estetiği Nedir?

Göz kapağı estetiği, gözünüzün alt ve üst kısmını çevreleyen kapakların doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan etkenler ile yaşadığı sorunlardan kurtulması ya da daha estetik bir görünüme sahip olması için gerçekleştirdiğimiz operasyonlardır. Adından da anlaşılabileceği üzere estetik bir operasyon yöntemidir.

Göz kapağı operasyonlarında eski dönemde lokal anestezi ve sedasyon adını vermekte olduğumuz genel anestezi yöntemleri ile süreç yürütülürdü. Ancak günümüz teknolojileri sayesinde Plazma Enerjisi kullanılarak lazer ile tedavi sürecine geçmiş bulunuyoruz.

Op. Dr. Hakan Yüzer sözlerine şöyle devam ediyor;

Göz Kapağı Estetiği Hangi Durumlarda Yapılır?

Bu sınıf içerisinde birçok farklı neden sayabiliriz. Hastalarımız, öncelikli olarak estetik kaygılar nedeni ile bu yönteme başvuruyor. Yaşın ilerlemesine bağlı kırışıklıklar, şüphesiz ki bu noktada en önemli detay maddesi. Genelleyecek olursak;

Doğuştan gelen üst göz kapağı düşüklüğü,

Üst göz kapağının işlevini yitirmesi,

Yaşlılığa bağlı gelişen kırışıklıklar ve sarkmalar,

Göz çevresinde meydana gelen kırışıklıklar,

Bu noktada bizlere en çok başvurulan sorunlar. Nitekim lazer göz kapağı estetiği ile bu süreçlerin yönetimi çok daha sağlıklı, çok daha kolay.

Op. Dr. Hakan Yüzer sözlerine şunları ekliyor;
Göz Kapağı Estetiği Ne Kadar Sürede Gerçekleşir?

Teknolojinin bizlere sunduğu imkanlardan sonuna kadar yararlanıyoruz.Plazma ile lazer göz kapağı estetiği sayesinde çok kısa sürede AĞRISIZ, SIZISIZ bir işlem gerçekleştiriyoruz.

Göz Kapağı Estetiği Operasyon Süreci

Önceliğimiz, her zaman için göz kapağınızı şikayetlerinizden önce analiz etmek. Elde ettiğimiz verilere göre de en doğru tedavi yöntemini en hızlı şekilde uygulamak. Dolayısı ile operasyon sürecinden önce her ne olursa olsun kapsamlı bir analiz ile göz kapaklarının hem görüntü hem de işlevsel anlamda incelenmesi önceliğimiz.

Operasyon birçok kişinin merak ile araştırdığı bir operasyon. Dolayısı ile merak ettiğiniz sorulara da cevap vermek önceliğimiz.

Op. Dr. Hakan Yüzer son olarak şunları ifade ediyor;

Göz Kapağı Estetiğinin Avantajları

Klasik yöntemleri bir kenara bırakın. Lazer tedavi sayesinde en ufak bir görsel sorun ve acı hissetmeden istediğiniz görüntüye sahip olabilme şansını yakalıyorsunuz. Genel olarak avantajlarından söz edecek olursak;

Cerrahi bir operasyon olmadığından dolayı en ufak bir iz ya da doğallık dışı görüntü ortaya çıkmaz.

Uygulanan alan üzerinde etkisini çok kısa bir süre dilimi içerisinde gösterir.

Lokal anestezi ya da uyuşturucu krem sayesinde çok kısa sürede uyuşmayı meydana getirebiliyoruz.

Ek olarak fazladan en ufak bir cilt çıkarılması sorunu olmaz. Sadece sarkan bölge için operasyon yapılır.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Fenerbahçe 24 51
3. Beşiktaş 23 48
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Göztepe 24 29
11. Malatyaspor 23 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Altınordu 21 37
7. Tuzlaspor 20 36
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Liverpool 24 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 23 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 22 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 22 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16