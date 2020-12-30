Göz hastalıkları baş ağrısına yol açabilir

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan, ‘nöro-oftalmoloji’nin gözün beyin ile ilişkisini inceleyen göz hastalıkları uzmanlık alt dalı olduğunu belirterek, oluşan baş ağrılarında bazı durumlarda sebebin göz hastalıklarından kaynaklanabileceğini söyledi.

Göz hastalıkları nedeniyle oluşan baş ağrısını tedavi eden, göz ve sinir sisteminin ortak hastalıkları ile ilgilenen bilim dalına nöro-oftalmoloji denildiğini belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan, "Nöro-oftalmoloji, genellikle beyin, kas, sinir gibi göz çevresinde ve santral sinir sistemindeki hastalıklara eşlik eden görme ve görme alanı bulguları ile ilgilenir. Göz (optik) sinirinden kaynaklanan hastalıklarının teşhis ve tedavisi için düzenli muayene önemlidir. Oluşan baş ağrıları bazen nörolojik ya da farklı sağlık sorunlarından ortaya çıkabileceği gibi, göz hastalıklarından da oluşabilmektedir” dedi.

Nöro-oftalmolojinin belirtileri

Nöro-oftalmolojinin belirtilerine değinen Opr. Dr. Murat Ayan, “Görme kaybı (ani veya geçici), bulanık görme, görme alanı kaybı, çift görme, göz bebeklerinin büyüklük farkı, renk görme bozukluğu, göz kapak aralığında farklılık, yüzde-gözde kasılma, nörooftalmoloji hastalıklarında en sık görülen belirtilerdir. Nöro-oftalmolojik tedavisinde iyi sonuç alınabilmesi için kişinin detaylı tetkik ve muayenelerden geçmesi önemlidir. Yapılan tetkikler görme keskinliği, renk görme muayenesi, görme alanı muayenesi, göz hareketleri ve göz ile ilgili muayenelerdir" diyerek sözlerine son verdi.