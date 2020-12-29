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Göz Altı Torbaları Neden Olur ? Ameliyatsız Tedavisi Nedir ?

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer konu ile ilgili bilgiler verdi.

Sağlık 29.12.2020, 14:54
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Göz Altı Torbaları Neden Olur ? Ameliyatsız Tedavisi Nedir ?

Kadınların kabusu olan göz altı torbaları, çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Özellikle ilerleyen yaş ile göz altında belirli oranda ortaya çıkan göz altı torbaları, göz çevresinde istenmeyen görüntülerin de meydana gelmesine neden olmaktadır.

Göz altı torbaları tedavisi ile göz çevresinde oluşan torbaları ya da morlukları yok etmek mümkündür. Her kadın uygun tedavi yöntemi ile karşılaştığı bu sorundan kurtulabilir ve tekrar pürüzsüz bir göz çevresine sahip olabilir. 

Göz Altı Torbaları Nelere Bağlı Olarak Meydana Gelir?

Kadınlar için oldukça önemli bir konu olan göz çevresi, aslında yaşlılık belirtilerini tam olarak ortaya çıktığı ilk bölgelerden biridir. Yaşlılık kadınlar için oldukça hassas bir durum olması nedeniyle de göz altı torbalarının onlar için bir kabustan farkı olmadığını söylemek doğru olur. Peki, göz altı torbaları nelere bağlı olarak ortaya çıkar? 

Yaşlanmaya bağlı oluşan göz altı torbaları,günlük hayatta yaşanan stres ve yorgunluk,kalıtsal nedenler,herhangi bir nedenle kullanılan ilaçlar,vücuttaki hormonlarda değişim yaşanması,alerjiye bağlı reaksiyonlar,dengesiz ve düzensiz uyku,aktif olarak ya da pasif olarak sigara içilmesi,kalp ve böbrek rahatsızlıkları gibi..

Tüm bu etkenler göz altında morluk ya da torba oluşmasında etkilidir. Bu yüzden göz altı torbaları ile karşı karşıya kalmamak için yukarıda belirtilen etkenlerden uzak durmak ve günlük hayatı buna göre ayarlamak gerekir. Aksi takdirde erken yaşlarda bile göz altı torbaları ortaya çıkabilir ve göz çevresinde oldukça hoş olmayan görüntüler kendisini gösterebilir.  

Göz Altı Torbalarının Ameliyatsız Tedavisi Nedir ?

Agnes göz altı torba tedavisi, farklı etkiler sebebiyle göz altlarında oluşan torbalanma ve morlukların radyofrekans enerjisi kullanılarak tedavi edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Göz altı torbalarının ameliyatsız, acısız ve kesi yapılmadan alınmasına yönelik olarak kullanılan bu yöntem, göz altlarında ameliyat izi görmek istemeyen herkesin yararlanabileceği bir uygulamadır. Tedavide öne çıkan en öneli unsur, uygulamanın uzman bir doktor tarafından yapılmasının gerekli oluşudur. Çünkü göz çevresinin oldukça hassas bir yapıda olması, bu bölgede yapılacak uygulamaların azami dikkatle yapılmasını zorunlu kılmaktadır.  

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