Gönüllü gençler, gençlik merkezinde aşılandılar

Amasya’nın Taşova ilçesinde Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürlüğüne bağlı Taşova Gençlik Merkezinde gönüllü gençlere mobil aşı ekiplerce yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Taşova Gençlik Merkezi’nde gönüllü gençler randevusuz şekilde yeni tip korona virüs aşılarını olmaya başladı. Başlatılan aşı uygulamasında Gençlik Merkezinde görevli lider ve gönüllü gençler, vatandaşları aşı olmaya teşvik ederken, diğer yandan da randevusuz aşılarını yaptırdılar. Aşı için başvuran gönüllü gençler, onay formunu doldurup sisteme girişleri yapılarak aşılandı. Muhtemel sağlık sorunlarına karşı aşılarını olanların bir süre beklemesi istendi.

Uygulama hakkında bilgi veren Taşova Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Doktor Murat Çağlayan, "Taşova ilçemiz genelinde aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Bütün gençlerimizi aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz. Şuan da oranımız gayet iyi. Ama gençlerimizden daha çok ilgi bekliyoruz” dedi.