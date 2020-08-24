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Gölgelerin hastalığı fibromiyalji

GENEL KASLARDA AĞRI VE VÜCUTTA BELİRLİ NOKTALARDA KRONİK AĞRI OLUŞMASI OLARAK ADLANDIRILAN FİBROMİYALJİ SENDROMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPAN FİZYOTERAPİST İSMAİL DAL, "FİBROMİYALJİ SENDROMUNA YAKALANANLAR SADECE AĞRI SEBEBİYLE DEĞİL, PSİKOLOJİK OLARAK DA YIPRANIR. BU HASTALIĞI FİZİK TEDAVİSİ OLAN G-TERAPİ İLE TEDAVİ ETMEK MÜMKÜN" DEDİ.

Sağlık 24.08.2020, 17:17
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Gölgelerin hastalığı fibromiyalji

Genel kaslarda ağrı ve vücutta belirli noktalarda kronik ağrı oluşması olarak adlandırılan fibromiyalji sendromu ile ilgili açıklama yapan Fizyoterapist İsmail Dal, ’’Fibromiyalji sendromuna yakalananlar sadece ağrı sebebiyle değil, psikolojik olarak da yıpranır. Bu hastalığı fizik tedavisi olan G-terapi ile tedavi etmek mümkün’’ dedi.

Fizyoterapist İsmail Dal, genel kas ağrıları ve vücuttaki belirli noktalarda kronik ağrılara neden olan fibromiyalji sendromu hakkında açıklamalarda bulundu. Hastalığa yakalananların arasında karabasan olarak tabir edilen fibromiyaljiyi, genel kas ağrıları ve vücuttaki belirli noktalarda kronik ağrı ile karakterize bir kas romatizması olarak tanımlayan İsmail Dal, ’’Bununla birlikte bu rahatsızlığa yakalanan hastalar farklı branşlardaki doktorlara muayene olmakla beraber sayısız test yaptırmaya maruz kalırlar sebebi ise net tanısının olamamasıdır. Bu sebeple bu hastalığa yakalanan insanların sadece ağrı değil psikolojileri de fazlası ile yıpranır’’ dedi.

Belirtilere değinen Fizyoterapist Dal, ’’Kesin olarak bir fibromiyalji tanı testi olmamasına rağmen; yaygın kas ve eklem ağrıları, stresli dönemlerde ve kapalı havalarda artan ağrılar, teşhis konulmasında yardımcı olur. Ayrıca fibromiyalji hastalarında sürekli; yorgunluk, uykusuzluk, sabahları dinlenmemiş bir şekilde uyanma, depresyon, bağırsak problemleri (kabızlık, şişkinlik vs) eşlik eder. Toplumun yüzde 3 kesiminde özellikle kadınlarda görülür’’ şeklinde konuştu.

G-Terapi’nin fibromiyalji üzerindeki etkisi nedir?

Fizyoterapist Dal, sözlerini şöyle sonlandırdı: ’’G-Terapi kaslarda ki spazmları, birikmiş laktik asitleri, tetik noktalarını ve eklem problemlerini, etki mekanizması olarak bloke olmuş kasları belirli uyaranlar ile blokajı ortadan kaldırarak tedavi etmektedir. Bunun sonunda fibromiyalji hastaları kas ve eklem ağrılarından kurtulmaktadır. G-Terapi kaslardaki özelleşmiş refleks noktalarına belirli frekanslarda basınç uygulayarak semptomları kalıcı olarak tedavi edebilen yeni nesil bir fizik tedavi modelidir. G-Terapi 1-3 seans aralığında uygulanıp, hastanın şikayetinin yoğunluğuna göre 2-2,5 saat sürmektedir. Tedavi sırasında tüm kaslara uygulama yapılarak tedavinin etkinliğini arttırmaktadır. Basınç şiddeti kişiye özel bir şekilde ayarlanıp; iğnesiz, ışınsız, ameliyatsız ve hiç bir yan etkisi oluşmadan uygulanır. Bu hastalık alanında uzman fizyoterapistler tarafından tansı konulmalı ve doğru tedavi uygulanması durumunda çok etkili sonuçlar alınmaktadır’’.

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