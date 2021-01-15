Gölbaşı Devlet Hastanesi’nde aşılama başladı

Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi’nde de sağlık çalışanlarına Covid-19 aşısı yapılmaya başlanırken, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe aşı olmakta tereddüt yaşayan vatandaşlara, “Hasta olmaktansa aşı olmayı tercih edin” dedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs ve Toplum Bilim Kurulu üyelerinin ardından sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Gölbaşı Devlet Hastanesi’nde de sağlık personelleri aşı olmaya başladı. Sağlık personeli ile başlayan aşılama çalışması daha sonra belirlenen öncelik sıralamasına göre yürütülecek.

Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi’nde ilk aşıyı Başhekim Op. Dr. Ömer Şahin ve Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe olurken, diğer personellerin de aşıları yapılmaya başlandı. Aşılama süreci ile ilgili İHA muhabirine bilgi veren Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, aşı olmakta tereddüt yaşayan vatandaşlara da tavsiyelerde bulunarak “Hasta olmaktansa aşı olmayı tercih edin” dedi. Kurtcebe yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Bakanımız Fahrettin Koca’nın verdiği startla aşılama çalışmalarına biz de başladık. Önce sağlık personelimize aşı uygulaması gerçekleştiriyoruz. Hastanemizin 1. katında güzel bir aşı merkezi oluşturduk. 15 tane aşı uygulama odamız mevcut. 15 hemşiremiz, 2 doktorumuz ve destek personelimiz ile birlikte 20-25 kişilik bir ekibimiz var. Bu ekip haftada 7 gün 16 saat sabah 08.00-24.00 arasında aşılama yapacak. Günde bin civarında aşı yapmayı planlıyoruz. Önce sağlık personelimizin aşılama çalışmalarının ardından Sağlık Bakanımızın talimatları doğrultusunda 65 yaş üstü, kronik hastalarımıza da aşı yapmaya başlayacağız. Vatandaşlarımız MHRS üzerinden randevu alarak hastanemize gelecekler ve aşılarını yapacağız."

"Kaybettiklerimiz bizi üzdü"

"Yaklaşık 9 aydır bir hekim olarak bu süreci yakinen takip ediyorum. Bu süreçte düzelen hastalarımız oldu ama kaybettiklerimiz de oldu. Yakın dönemde yerleri kolay kolay dolmayacak olan Gölbaşı’nın sevilen simalarını kaybettik. Bunlar bizi gerçekten çok üzdü" diyen Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe şunları kaydetti:

"Sayın başhekimimiz, ben ve sağlık personelimiz aşılarını olmaya başladı. Hastalarımızı takipte yaşadığımız sıkıntıları vatandaşlarımız müşahede edebilselerdi tereddüt etmeden aşı olmayı isterlerdi. Sağlık personelinin tek isteği hastalarının sağ salim sevdiklerine kavuşabilmesidir. Bunu başardığımızda tüm yorgunluklarımızı geride bırakabiliyoruz. Hastalığın vücudumuza ne tür olumsuz etkiler verebileceğini hala tam olarak bilmiyoruz. Çünkü hastalığın etkileri çok karışık. Vücudumuzdaki birçok sistemi etkiliyor. Hastalığa yakalanan kişilere çok sıkıntılar yaşattı. Hala da yaşamaya devam ediyorlar. Şu anda elimizdeki tek silahımız kullanacağımız aşılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, sayın bakanımızın gayretleriyle aşılamalara başladık. Dünyada birçok ülkeden de önce başladık. İnşallah öncelikli hastalar başta olmak üzere hızlı bir şekilde aşılama işlemlerine devam edeceğiz. Bizim böyle bir kapasitemiz var. Ülke olarak da, millet olarak da bunu yapabiliriz. Aşı ile ilgili tereddüt yaşayan vatandaşlarımıza tavsiyem hasta olmaktansa aşı olmayı tercih etsinler.”

"Salgın sürecini özveriyle yürüttük"

Dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık bir yıldır süren Covid-19 salgını sürecinde sağlık personeli olarak 7/24 görev yaptıklarını dile getiren Başhekim Yardımcısı Kurtcebe, 9 aylık süreçte yaşananları da anlatarak şöyle konuştu:

"Türkiye pandemi sürecine geçen yıl Mart’ta girdi ama Gölbaşı Şubat ayında girdi. Çünkü Şubat ayında umreden gelen yaklaşık 3 bin vatandaşımızı Gölbaşı’nda Kredi Yurtlar Kurumu’nda misafir ettik. Umreden dönen vatandaşlarımızın tedavi ve takip süreçlerinde hastanemizin olanaklarından faydalandık. Önce eski hastanemizde, sonra 20 Mart’ta yeni hastanemizde kontrol ve tedavi süreçlerine başladık. Süreci özveriyle yürüttük. Onları sağ salim uğurladıktan sonra biz kendi sürecimizi işletmeye devam ettik. Pandemi sürecinde Gölbaşı’nın yüz akı olan yeni hastanemizde 20 Mart itibarıyla pandemi hastalarının yatış ve tedavisine başladık. Poliklinik hizmetlerimize de eski hastanemizde devam ettik. Uzun bir süre hem yeni hem eski hastanede takip ve tedavilerimizi yaptık. Ağustos ayı itibariyle yeni hastanemizde pandemi yoğun bakım ünitemizi de hizmete açtık. Gerek Gölbaşı’ndan gerekse Gölbaşı dışından gelen hastalarımızın takibini gerçekleştirdik. Hastanemiz sadece Gölbaşı’na değil, tüm Ankara’daki vatandaşlarımıza, hatta şehir dışından gelen Covid-19 hastalarına da hizmet verdi ve vermeye de devam ediyor. Ankara’da ağustos ve eylül aylarında çok yoğun bir vaka artışı yaşandı. O dönemde hastanemizde yoğun bakım da dahil olmak üzere günlük 200 civarında yatan hastamız vardı. Yeni hastanemiz 200 yatak kapasitesi ile açıldı ama 250 yatağa kadar artırdık. Şu anda eski hastane ile birlikte 300 yatağa geçmiş durumdayız. Eski hastanemizdeki yoğun bakım ünitelerini de pandemi yoğun bakımına çevirdik. Sürecin devamında Kasım ayı ile birlikte eski hastanemizdeki polikliniklerimizi yeni hastanemize taşıdık. O zamandan beri de hem Covid polikliniğimizde, acil servisimizde hem de yoğun bakım ünitelerimizde takiplerimiz devam ediyor. Bugüne kadar 4 bine yakın hastamızı yoğun bakımlarda ve servislerimizde yatırarak tedavi ettik. Elimizden gelen en yüksek kapasiteyle çalıştık. Bundan çok daha fazla sayıda hastamızın da tedavi ve takiplerini filyasyon ekiplerinin üstün gayretiyle evlerinde gerçekleştirdik. Çok şükür ki son haftalarda hasta sayımız çok azaldı. Gölbaşılıların yıllardır beklediği yeni hastanesi Gölbaşı’na yakışır şekilde hizmete başladı ve devam da edecek inşallah. Bu vesile ile hastanemizin yapılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Yapılan yatırım ve eserlerin kıymeti böyle zor zamanlarda çok daha iyi anlaşılıyor."

"Sağlık personelimizin hakkı ödenmez"

Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe şöyle devam etti:

"Gölbaşı’nda Şubat ayından bugüne kadar devam eden süreçte sağlık personelimizin çok büyük emekleri var. Onların hakkı da hiçbir zaman ödenmez. Bu süreçte çok yoruldular, yıprandılar. Tüm sağlık personelimiz, yardımcı personelimiz, doktorundan hemşiresine, temizlik personelinden güvenliğine, şoföründen memuruna kadar her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor ve Allah razı olsun diyorum. Onların aralarında da hasta olanlar oldu, hastalığı kötü atlatanlar oldu. Ailelerinden kaybettikleri oldu. Bu süreçte onlar da bizi çok üzdü. Aşı süreci ile beraber inşallah bu hastalığın önü alınır ve herkes yeniden normalleşme sürecine girebilir. Pandemi sürecinin başından itibaren destekleriyle bizlere her zaman güç veren Kaymakamımız Sayın Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanımız Sayın Ramazan Şimşek, kamu ve özeldeki tüm kurum amirleri ve çalışanlarına, tüm Gölbaşı halkına teşekkür ediyoruz."