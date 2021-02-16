banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama...
Gara'da olup biteni anlattılar...
Gara'da olup biteni anlattılar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
İstanbul'da ilçe ilçe kar kalınlığı açıklandı
İstanbul'da ilçe ilçe kar kalınlığı açıklandı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Maden aşı süreci hakkında 12 önemli soruyu cevapladı

Özel 100.Yıl Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Maden, korona virüsü aşıları ve aşı sürecinde nasıl davranılması gerektiği hakkında 12 önemli soruyu cevapladı.

Sağlık 16.02.2021, 16:41
4
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Maden aşı süreci hakkında 12 önemli soruyu cevapladı

Özel 100.Yıl Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Maden, korona virüsü aşıları ve aşı sürecinde nasıl davranılması gerektiği hakkında 12 önemli soruyu cevapladı.

Kimler aşı olmalıdır sorusuna "Enfeksiyonu geçirmemiş 18 yaş üstü tüm bireyler ve enfeksiyonu geçirmiş fakat antikoru negatif bireyler aşı olabilir. Hiçbir aşı çalışmasına 18 yaş altı grup dahil edilmemiştir. Bu grupla ilgili klinik çalışma yoktur. Bilim Kurulu’nun onay vermesi durumunda 18 yaşın altı gruba aşı yapılabilecektir" ifadelerini kullanan Doç. Dr. Maden, "Kanser hastaları ve kanser tedavisi görenler veya bağışıklığı düşük kişiler aşı olabilir mi" sorusuna ise, "Bu kişiler aşı olabilir ama bu grup kişilerde aşının etkinliğini gösteren araştırma yoktur. Aşı etkisi düşük olabilir" cevabını verdi.

"Atmış beş yaş üstü kişilerde aşı etkinliği düşük müdür" sorusuna, "Hiçbir aşı çalışmasına 65 yaş üstü kişiler dâhil edilmemiştir. Bu yaş grubunda aşı etkinliği konusunda bilgi yoktur. Genel olarak bu yaş grubunda aşı yan etkisi daha yüksek değildir" diyen Doç. Dr. Maden, "aşının yan etkileri var mı sorusuna" ise, "En sık yan etki aşı bölgesinde ağrı ve hassasiyet, kırgınlık ve alerjik reaksiyondur, bu yan etkilerin sıklığı düşüktür ve nadiren görülür" dedi.

Doç. Dr. Emin Maden, "Aşı kaç kez yapılmalıdır ve aşının koruyucu etkisi ne zaman başlar" sorularına ise şu cevapları verdi:

"Aşı tipine göre sayısı değişebilir. Genel kurala göre, 2 veya 3 hafta ara ile iki doz aşı yapılır, etki süresi ve daha sonra ne sıklıkla tekrarlanacağına dair araştırma sonuçları henüz ortaya konmamıştır. Aşının koruyucu etkisi ise ilk aşı yapıldıktan 10-14 günde başlar. Ancak etkin koruyuculuğun 2. doz aşıdan 3-4 hafta sonra ortaya çıkması beklenmektedir."

Aşı olanların nasıl önlem alması gerektiğine, "Aşı olanlarda antikor cevabı zaman almaktadır. Aşının her bireyde koruyuculuğu kesin değildir. Aşı olan kişi bağışıklık kazansa dahi taşıyıcı olarak başkalarına hastalığı bulaştırabilir. Bu nedenle tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gereklidir" diye yanıt veren Doç. Dr. Maden, "aşı olmadan önce antikor testi yaptırma gerekli midir ve faydası var mıdır" sorusuna ise, “Korona virüsü enfeksiyonu geçirenler, antikor baktırmalı ve antikorları negatif ise aşı yaptırmalıdır. Korona virüsü enfeksiyonu belirtileri yaşamayan ama yakın temaslı kişiler de semptomsuz korona virüsü enfeksiyonu geçirmiş ve antikor oluşturmuş olabilir. Bu kişilerin de antikor testi yaptırması gerekir. Antikor pozitif ise doğal bağışıklanma gerçekleşmiştir ve aşı olmalarına antikor pozitif olduğu sürece gerek yoktur” açıklamalarında bulundu.

Çocuk düşünenler veya hamilelerin aşı yaptırabilmeleri hakkında gelen soruya, "Çocuk düşünenler, emziren anneler aşı yaptırabilir. Hamile kadınlar aşı yan etkisine dair araştırma yoktur. Riskli gruptaki hamileler aşı olabilir" diyen Doç. Dr. Maden, aşının mutasyonlu virüslerde etkili olup olmadığına dair kafalarda oluşan soru işaretine ise, "Aşıların mutasyonlu korona virüslere karşı etkisi konusunda yeterli çalışma yoktur. Ancak aşı üreten şirketlerin aşılarının mutasyonlu virüslere de etkili olduğuna dair açıklamaları söz konusudur. Aşı geliştirildikten sonra mutasyonlu virüslere göre aşı üzerinde yeni değişiklikler yapmak çok daha kolaydır ve kısa süre içinde dağıtımı yapılabilir" diyerek açıklık getirdi.

"Aşı olup bağışıklık kazananlar, hastalığı başkalarına bulaştırabilir mi" sorusuna, "Aşının koruyuculuğu herkeste aynı düzeyde değildir. Bazı kişilerde aşı koruyucu olmayabilir. Bazı kişilerde ise ağır hastalık seyrinden koruyacak düzeyde gerçekleşebilir. Bu nedenle aşı olanlar virüs taşıyabilir ve başkasına bulaştırabilir. Önlemlere dikkat etmeye devam edilmelidir" ifadeleriyle yanıt veren Doç. Dr. Emin Maden, aşıya bağlı korona virüs enfeksiyonu gelişip gelişmeyeceğine ise, "Hayır, aşılarda canlı virüs olmadığından, virüsler çoğalarak enfeksiyona neden olmaz" diyerek karşılık verdi.
Yorumlar (0)
banner422
-0°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16