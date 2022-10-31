Glütensiz diyete başlamadan önce iki kez düşünün

Hem sağlıklı olduğu hem de kilo kaybı sağladığı algısıyla glüteni hayatından çıkaranların sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Diyetisyen Dilay Temel, glütensiz diyet yapanlara uyarıda bulundu. Glüten içeren besinlerin B grubu vitaminlerden ve posadan yana zengin olduğunu dile getiren Temel, “Herhangi bir sağlık sorununa bağlı olmadan glüteni hayatlarından çıkarmak isteyenler işte bu yüzden iki kez düşünmeli. İleride karşılarına çeşitli sağlık sorunları çıkabilir” dedi.

Kent Sağlık Grubuna bağlı Kent Hastanesinin Beslenme ve Diyet Uzmanı Temel, sağlık gerekçesi olmadan “glütensiz diyet” yapanlara uyarılarda bulundu.

Glütensiz beslenmenin moda haline geldiğini belirten Temel, “Glüten; başta buğday olmak üzere arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan bir protein. Günümüzde değişik hastalıklarla ilişkisi nedeniyle adından çok söz edilir hale geldi. Glüten elastik bir yapıya sahiptir ve hamurlara dayanıklılık veren, ekmeğe yapısını kazandıran bir proteindir. Çölyak hastaları veya glüten duyarlılığı olanlar bu proteini sindiremezler ve çeşitli sağlık sorunları yaşarlar. Dolayısıyla bu kişiler hayatlarından glüteni çıkarırlar, böylelikle hastalık belirtileri kontrol altına alınır, yaşam kaliteleri korunur. Bu kişiler için glütensiz diyet bir gerekliliktir, zorunluluktur; ancak son yıllarda glütensiz beslenmenin sağlıklı bir model, kilo vermeye yardımcı olduğu şeklindeki söylemler bu diyete ilgiyi artırmış, herhangi bir sağlık sorunu olmadığı halde benimseyip uygulayanların sayısı artmıştır. Ama bu beslenme modelini tercih edenlerin ileride karşılarına çıkabilecek sağlık sorunları konusunda uyarılması gerekir” diye konuştu.

“Yetersiz lif tüketimi olabilir”

Glutensiz diyette; buğday, arpa, çavdar unu içeren her türlü besin maddesinin yenilmesi yasak olduğunu, mısır ve pirincin bunların yerine kullanılabildiğini belirten Diyetisyen Temel, “Glütensiz beslenmek kilo vermeye yardımcı olabilir ki bu da ekmek, makarna, gevrek, kraker ve hamur işleri gibi rafine karbonhidratlardan oluşan besinler diyetten çıkarıldığı için gerçekleşir; ancak, glütensiz diyet bilinçsizce yapılırsa kilo alınmasına da sebep olabilir. Glüten içeren besinler, B grubu vitaminlerinden ve posadan yana zengin besinlerdir. Herhangi bir sağlık sorununa bağlı olmadan glüteni hayatlarından çıkarmak isteyenler işte bu yüzden iki kez düşünmeli. Yetersiz lif alımından karşılarına başta bağırsaklarda olmak üzere çeşitli sağlık sorunları çıkabilir. Sağlıklı kişiler için glütensiz diyetin herhangi bir yararı da gereği de yok” ifadelerini kullandı.