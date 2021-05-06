Glütene Alerjiniz Varsa Çölyak Hastası Olabilirsiniz!

Bağışıklık sistemimiz vücudun korumasını sağlamak amacıyla virüs ve bakteri gibi zararlı maddelere karşı antikor üretir. Çölyak hastalığı ile karşılaşan vücut, glütene karşı antikor üretmeye başlar ve ince bağırsaklarda hasar oluşmasına neden olur. Sindirim sisteminde gelişen bu değişim sonucunda folik asit ve demir gibi kan yapımında önemli rol oynayan elemanların emilme sürecinde bozulmalar meydana gelir. Toplumda bu hastalığın görülme sıklığı %1’dir. Eğer glütene alerjiniz varsa siz de çölyak hastası olabilirsiniz!

Çölyak Hastalığı Nedenleri Nelerdir?

Çölyak hastalığı, aile bireylerinde çölyak ya da dermatitis herpetiformis hastalığı bulunan kişilerde daha fazla görülüyor. Çölyak hastaları, glüten içermeyen besinler tükettiklerinde herhangi bir belirti ortaya çıkmıyor. Bu yüzden buğday gibi glüten içeren besinlerin sık tüketildiği coğrafi bölgelerde görülme sıklığı daha fazladır.

Hastalığın vücudu etkisi altına almasında genetik faktörler ön plana çıkarken beslenme şekli, bağırsak bakterileri ve gastrointestinal enfeksiyonların da katkısı bulunmaktadır. Arpa, yulaf, çavdar, buğday ve glüten içeren besinlerin tüketilmesiyle tetiklenmektedir.

Çölyak Hastalığı Belirtileri

Çölyak hastalığı belirtileri, glüten içeren besinlerin tüketilmesi ile tetiklenerek ortaya çıkar. Belirtiler çocuk veya yetişkinlik dönemlerinde ortaya çıkabilirken glüten içerek besinlerin hangi yaşta daha çok alınmaya başladığı ve tüketilen miktarla da ilgilidir. Uzmandoktor görüşlerine göre yaygın olarak görülen çölyak hastalığı belirtileri şöyledir;

A vitamini eksikliği sonucunda oluşan gece körlüğü

K vitamini eksikliği sonucunda oluşan kanama

Tekrarlayan çürükler

Diş minesi sorunları

Kötü kokulu dışkı

Tuvalet ihtiyacının artması

Ağız içerisinde yara

Adet düzensizliği

Davranış değişikliği

Depresyon

Kaşıntılı cilt döküntüleri

Büyüme geriliği

Kemik ve eklem ağrıları

İştahsızlık

Yaşa göre kilo fazlalığı

Kabızlık veya ishal

Kas zayıflığı

Kusma

Kansızlık

Karın şişliği

Çölyak Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?

Çölyak hastalığı belirtileri, çocuklarda daha kolay fark edilirken ebeveynlerde belirtileri gözlemlemek daha zordur. Çocuklarda belirtilerin görülmesi halinde beslenme düzeninde glüten azaltılarak önlem alınabilir. Semptomların bir veya birkaçının görülmesi halinde uzman doktora başvurmanız önemlidir. Gastroenteroloji hastaneleri veya bölümlerine başvurulması halinde ilk etapta belirtiler ve aile öyküsü dinlenir. Belirtileri gözlememek amacıyla fizik muayene yapılır. Kesin tanının koyulabilmesi için ise serolojik testlere ve biyopsiye ihtiyaç vardır. Serolojik test, kandaki antikor seviyesini ölçerek hastalık hakkında bilgi verir. Çölyak hastalığından şüphe edilmesi durumunda kesin tanı için ince bağırsağa biyopsi yapılır.

Çölyak Hastalığı Tedavisi

Bu hastalığın günümüz teknolojileri ile şu an da aşı, ilaç veya ameliyat gibi bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Çölyak hastalığının etkisi azaltmak için uygulanan tedavi yöntemi, ömür boyu yapılması gereken bir glütensiz diyetten oluşuyor. Çölyak hastalığı bulanan kişilerin uzman diyetisyenlerden yardım alarak bedenlerine, sağlık durumlarına ve hastalığın boyutuna bağlı olarak diyet listesi almaları gerekir. Diyetisyenlerin hazırladığı yönergelere uygun olarak hareket edildiğinde hastalığın etkileri azalır. Bu süreçte hastalar, gastroenteroloji hastaneleri doktorları tarafından belirli sıklıklarla takip edilir.

Çölyak hastalığının erken teşhis edilmesi ve teşhisin ardından glütensiz beslenme diyetine geçilmesi önemlidir. Hastalık kontrol altına alınmaz ise boy kısalığı ve gelişim eksikliğinin yanı sıra kemik erimesi, kronik sağlık bozukluğu, düşük, kısırlık, lenfoma ve ince bağırsak kanseri oluşabilir.

Çölyak Hastaları Ne Yemeli? Ne Yememeli?

Çölyak hastaları tedavi sürecinde glütensiz besinler tüketmeye özen göstermelidir. Çölyak hastalığınız bulunuyor ise güvenle tüketebileceğiniz gıdaların listesi şöyledir;

Tüm sebze ve meyve çeşitleri

Soya fasulyesi, börülce, mercimek, nohut ve kuru fasulye gibi tüm bakliyatlar

Kahverengi, toz veya pudra gibi tüm şeker çeşitleri

Katkısız ve sıvı yağ çeşitleri

Pirinç ve pirinç unu

Su, bitki çayı, siyah çay, kahve, meyve suyu

Baharatlar

Kuzu, dana, sığır ve kümes hayvanı eti

Balık

Pekmez, bal, reçel, yumurta

Patates ve patates unu

Mısır ve mısır unu

Üzüm çekirdeği unu, soya unu, kestane unu, nohut unu

Çölyak hastaları yukarıdaki besinleri güvenle tüketebilirken aşağıdaki besinleri tüketmemelidir;