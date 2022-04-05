Johnson & Johnson Vision, yıllık ‘Global Göz Sağlığı Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, insanlar pandemi sırasında görüş kalitelerinin kötüleştiğinden endişeleniyor.

Göz sağlığı alanında Johnson & Johnson Vision, yıllık global göz sağlığı araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırmada pandeminin göz sağlığına etkileri, kataraktla ilgili yanlış algılar, erken müdahale edilmeyen miyopun çocuklar üzerindeki etkileri ve göz sağlığıyla güzellik arasındaki ilişki gibi kapsamlı birçok bilgi yer alıyor. Her yıl düzenlenen Global Göz Sağlığı Araştırması, yıllık göz muayenesi yaptırmanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla firmanın "Gözlerinizi Önceliklendirin" kampanyasının bir parçası olarak gerçekleştiriliyor.

Bu yılki araştırmaya göre, yetişkinlerin üçte birinden fazlası pandeminin başından bu yana görme kalitelerinin kötüleştiğine inanıyor, ancak çoğu göz sağlığı için hiçbir önlem almıyor. Dünyadaki yetişkin nüfusun yüzde 86’sı diğer duyulardan çok görme yetisini kaybetmekten korkuyor. Fakat katılımcıların yüzde 70’i önümüzdeki yıl bir göz muayenesi olmayı planlamadığını belirtiyor. Ek olarak, ankete katılanların yüzde 83’ü göz sağlığının genel vücut sağlıkları için önemli olduğunu kabul ediyor ancak sadece 41’i geçtiğimiz yıl göz muayenesi yaptırdığını belirtiyor.

Johnson & Johnson Vision Türkiye Orta Doğu ve Afrika Profesyonel Eğitim ve Gelişim Kıdemli Müdürü Dr. Banu Arslan, konu hakkında şöyle konuştu: "Firma olarak, insanları yıllık göz muayenesi konusunda bilinçlendirerek göz sağlığı algısını değiştirmeye kararlıyız. Yaptığımız global araştırma, her 4 kişiden sadece 1’inin göz sağlığı ve diğer hastalıklar arasındaki bağlantıyı bir uzmanla tartıştığını gösteriyor. "Gözlerinizi Önceliklendirin" kampanyası ve yıllık göz sağlığı araştırmamızla insanları düzenli göz doktoruna gitmenin önemi hakkında bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz."

Araştırmanın sonuçları şöyle açıklandı:

Katılımcıların "gözün içindeki merceğin bulanıklaşması" şeklinde de tanımlanabilen katarakt için yaptığı yorumlar, hastalığın tedavisinin önemini ortaya koyuyor. Katarakt ameliyatı olan kişilerin yaklaşık dörtte üçü (yüzde 72), ameliyatı geciktirdikleri için pişmanlık duyuyor. Katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 56), kısa süreler içerisinde gerçekleştirilen katarakt ameliyatı öncesi görüş kalitelerinin ne kadar kötü olduğunu fark etmediklerini dile getiriyor.

Kırma kusurlarının tedavisi için göz önünde bulundurulması gereken çözümlerden biri de, refraktif cerrahi yöntemi LASIK’dir. Amerika Refraktif Cerrahi Konseyi’ne göre, hastaların yüzde 90’ı işlem sonrası daha iyi bir görüşe sahip olduğunu belirtiyor.

Ebeveynlerin dörtte üçü (yüzde 75) çocuklarının göz muayenesinin kendi muayenelerinden çok daha önemli olduğunu belirtirken, yüzde 61’i çocuklarına miyop teşhisi konmasından endişe duyduğunu ifade ediyor. Buna rağmen, sadece dörtte biri (yüzde 27) önümüzdeki yıl çocukları için bir göz muayenesi planlıyor.

Uzağı net görememe olarak adlandırılan miyopi, tedavi edilmediği takdirde göz sağlığını tehdit edebiliyor. Miyopi, kronik ve bazen de ilerleyici bir rahatsızlıktır ve 21’inci yüzyılda göz sağlığı alanındaki en büyük tehdit olarak kabul edilir. 8 Dünya nüfusunun yarısının 2050 yılına kadar miyop olacağı tahmin ediliyor. Genellikle 8-12 yaşları arasında miyop tanısı konan küçük çocuklar, hayatlarının ilerleyen döneminde göz hastalıkları açısından risk altında olabiliyor. 10,11 Miyopla mücadele etmenin en iyi yolu, çocukların her yıl düzenli göz muayenesi olmalarını sağlamaktan geçiyor.

Araştırmanın en ilginç sonuçları ise güzellik ve göz sağlığı arasındaki ilişki konusunda ortaya çıkıyor. Her dört katılımcıdan biri (yüzde 27), sağlıklı görüşten çok gözlerinin nasıl göründüğü konusunda endişeli. Multifokal gözlük takmaktan endişe duyan on kişiden üçü (yüzde 29), gözlüğün onları yaşlı göstereceğine inanıyor veya özgüvenlerini etkileyeceğini düşünüyor (yüzde 30); ancak yalnızca yüzde 37’si multifokal kontakt lenslerin gözlüklere alternatif olarak kullanılabileceğini biliyor.

Araştırmaya göre, insanlar pandemi sebebiyle göz sağlıklarının bozulmasından endişe ediyor. Rutin göz muayenesi, göz sağlığını korumanın en etkili yolu olmaya devam ediyor.