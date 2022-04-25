Gizemli hepatitten ilk can kaybı

Dünya Sağlık Örgütü, nedeni henüz bilinmeyen hepatit virüsü nedeniyle 1 çocuğun hayatını kaybettiğini, 169 kişiye virüsün bulaştığını açıkladı.

İngiltere’de ortaya çıkan ve Avrupa ile ABD’de yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsünden ilk can kaybı doğrulandı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, çocukları etkileyen gizemli hepatit virüsünün sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısına neden olduğu belirtildi. İspanya, İsrail, ABD, Danimarka, İrlanda, Hollanda, İtalya, Fransa, Norveç, Romanya ve Belçika’da görülen yeni tip hepatit virüsü nedeniyle 17 genç karaciğer nakli için beklerken, Birleşik Krallık’ta 8 çocuğa karaciğer nakli yapıldı.

DSÖ Avrupa Bölümünün Yüksek Tehditler Patojen ekibinden Richard Pebody virüse ilişkin yaptığı açıklamasında “Rakamlar büyük olmasa da, sonuçlar oldukça ağır oldu. Ülkelerin bakması önemli" ifadelerini kullandı.

Vakalar artıyor

Şimdiye kadar İngiltere’de 114, İspanya’da 13, İsrail’de 12, ABD’de 9, Danimarka’da 6, İrlanda’da 2, Hollanda ve İtalya’da 4’er, Norveç ile Fransa’da 2’şer ve Belçika’da 1 kişiye hepatit virüsü bulaştığı tespit edildi.