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Giresun’da sel bölgesindeki diyaliz hastası kadının imdadına Sahil Güvenlik helikopteri yetişti
DİYALİZ HASTASI KADININ İMDADINA SAHİL GÜVENLİK HELİKOPTERİ YETİŞTİ
Sağlık 27.08.2020, 14:09
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Giresun’da rahatsızlanan 58 yaşındaki Fatma Kaplan’ın imdadına Sahil Güvenlik Helikopteri yetişti. Diyaliz hastası olduğu belirtilen kadını köyünden alan ekipler Tirebolu Devlet Hastanesi’ne sevkini gerçekleştirdi.
Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Yeniköy’de yaşayan diyaliz hastası Fatma Kaplan (58) evinde rahatsızlandı. Hafta sonu yaşanan selin yollarda tahribata neden olmasından ötürü kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen Kaplan durumu Giresun Valiliği’ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı helikopter gönderildi ve yaşlı kadını alarak Tirebolu’ya getirdi. Helikopteri karşılayan sağlık ekipleri tarafından alınan Fatma Kaplan tedavisinin yapılması için Tirebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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