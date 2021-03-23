Giresun’da salgınla mücadelede yapılan çalışmalar değerlendirildi

Giresun Valisi Enver Ünlü Başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Giresun’da ilk vakanın görüldüğü 19 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Giresun’da son haftalarda artış gösteren Covid-19 vakalarına karşı alınacak yeni tedbirler görüşüldü. Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun’da riskin arttığına dikkat çekerek, “İlimizde vaka artışı yüksek, herkes sorumlu davranmak zorunda. Tüm hemşerilerimi salgın kurallarına sıkı sıkıya uymaya davet ediyorum. Tedbirde birlik olacağız, birlikte başaracağız” dedi.

Korona virüs salgını önleme çalışmaları kapsamında hazırlanan “İl Salgın Risk Azaltma Planı” hakkında bilgi verilerek Giresun’un sosyodemografik ve coğrafi özellikleri, salgına genel bakış, salgının seyri ve salgınla mücadele çalışmaları, salgının seyrine etki ettiği düşünülen risk faktörleri, önümüzdeki aylarda oluşabilecek risk faktörleri ile risk düzeyinin azaltılması amacıyla alınacak tedbirler ve yapılması planlanan uygulamalar anlatıldı.

Toplantı kapsamında Giresun’da ilk vakanın 19 Mart 2020 tarihinde Espiye ve Çamoluk ilçelerinde umreden dönen vatandaşlarımızda görüldüğü ifade edilerek en yüksek vaka sayılarının 7 bin 361 kişi ile 2020 yılı Kasım ayında yaşandığı bildirildi. Bugüne kadar 155 bin 791 hasta ve temaslıya telefonla bilgilendirme yapıldığı, salgın süreci boyunca da 8 işyeri, 7 cadde-sokak, 140 ev, 134 apartman ve 29 köy-mahallede karantina kararı aldığı belirtildi.

Ayrıca Giresun genelinde oluşturulan denetim ekipleri tarafından 120 bin 92 kişinin denetlendiği bilgisi paylaşıldı.