Türkiye’de ’Çok yüksek riskli’ iller arasında yere alan Giresun’da Covid-19 vakalarının azaltılması için seferberlik başlatıldı.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında bulunan Giresun’da Valilik öncülüğünde seferberlik başlatılarak, vakaların azaltılması için esnaf ve vatandaşlar bilgilendirildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayısı 217 olarak belirlenen Giresun, Türkiye haritasında kırmızıyla işaretli çok yüksek riskli iller arasında yer aldı.

Dezenfeksiyon çalışmaları ve denetimlerin devam ettiğini Giresun’da Gazi Caddesi ve Alpaslan Caddesi’nde HES kodu kontrollerinin yanı sıra ateş kontrolleri de yapılmaya başlandı. Diğer taraftan ise Vali Enver Ünlü ve beraberindekiler esnafı kurallara uymaları konusunda bilgilendirirken, vatandaşlara da gönüllü olarak zorunlu olmadıkları sürece dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan Giresun’da şubat ayı içerisinde görülen bin 600 vakadan 500 kişide mutant virüs tespit edildi. Mutant virüsün daha hızlı bulaştığı belirtilirken, Giresun’da şubat ayı içerisinde 500 kişide görülen mutant virüs nedeniyle hızlı bir yayılım olması nedeniyle Türkiye’de çok yüksek riskli iller arasında yer aldı.