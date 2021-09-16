Gine’de Marburg Humması sona erdi

Batı Afrika ülkesi Gine’de Marburg Hummasının sona erdiği duyuruldu.

Ebolaya benzer ve oldukça bulaşıcı olan Marburg Humması ilk olarak Batı Afrika’da ortaya çıkmış, 9 Ağustos’ta doğrulanmıştı. Marburg Hummasına bağlı ilk can kaybının yaşandığı Gine’de alarma geçen yetkililer, hastalığa karşı hızla önlem almıştı. İki kuluçka dönemi veya enfeksiyon ile semptomların başlangıcı arasındaki süre olan son 42 gün içinde hiç yeni vaka kaydedilmeyen ülkede Marburg Hummasının sona erdiği ilan edildi. Salgın sona ermiş olsa da Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) salgının ülkede yeniden canlanmasına hızlı bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olma çabalarında Gine’yi desteklemeye devam edeceği ifade edildi.

Marburg Humması doğrulandıktan sonra 21 gün boyunca 170’ten fazla yüksek riskli temaslı izlenmişti.

Bulaşma enfekte vücut sıvıları ve dokusu ile temas yoluyla gerçekleşiyor

Marburg Hummasında vaka ve ölüm oranları, virüsün mutasyonları ve salgın yönetimine bağlı olarak geçmiş salgınlarda yüzde 24 ila yüzde 88 arasında değişiyor. Ebola ile aynı aileden olan Marburg, meyve yarasalarından insanlara bulaşıyor ve enfekte kişilerin vücut sıvıları ve dokusu ile temas yoluyla yayılıyor. Semptomlar ise baş ağrısı, kan kusma, kas ağrıları ve vücuttaki çeşitli deliklerde kanama olarak kendini gösteriyor.

Senegal de Marburg Humması tanısını doğrulamıştı

Gine’deki Marburg Hummasına bağlı ilk can kaybı bu yılın başlarında 12 kişinin ölümüne neden olan Ebola salgınının sona ermesinden sadece 2 ay sonra yaşanmıştı. Gine’nin ulusal kanamalı ateş laboratuvarındaki analistlerin ardından Senegal’deki Pasteur Enstitüsü’de hastaya konulan Marburg Humması tanısını doğrulamıştı.

Öte yandan, hem Marburg Humması vakası hem de bu yılki Ebola vakaları, Gine’nin Liberya ve Fildişi Sahili sınırlarına yakın Gueckedu ilçesinde tespit edilmişti.