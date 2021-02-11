Gıdada tavsiye edilen tüketim tarihi geçerse ne olur? Son kullanma tarihi hakkında bilinmeyenler...

Gıdaların üzerindeki etiket bilgilerinden gıda ile ilgili birçok şey öğrenebiliriz. Bu bilgilerden biri gıdanın ‘son tüketim tarihi’ diğeri ise ‘tavsiye edilen tüketim tarihi’.

Bu iki tarih birbirinden farklıdır. Ancak aralarındaki farkı ne yazık ki çoğu insan bilmediği için binlerce ton gıda çöpe gidiyor.

STT VE TETT arasındaki fark nedir?

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ndeki tanımına göre STT; mikrobiyal açıdan kolay bozulabilen ve kısa bir süre sonra insan sağlığı açısından tehlike teşkil etmesi muhtemel gıdaların tüketilebileceği son tarihi gösterir.

Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ve yumurta gibi gıdalar olduğunu STT şeklinde etiketlenir. STT'si dolan gıdalar sağlığı tehlikeye attığından hemen atılması gerekir.

TETT; Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne göre uygun şekilde muhafaza edilmesi durumunda gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu süreyi gösteren tarihtir.

Etikette belirtilen TETT gününe kadar gıda, kalitesini en iyi şekilde muhafaza edebilir. Ancak bu tarihten sonra gıdanın kalitesi ve besin değeri azalmaya başlayabilir.

Özellikle bakliyat, çay, şeker gibi raf ömrü daha uzun olan gıdaların etiketinde TETT bilgisi yer alır.

Bir gıdanın TETT’si geçtiyse bazı özelliklerini kaybetmiş olabilir fakat bunlar sağlığımızı olumsuz etkileyecek durumda değildir.

O yüzden TETT geçti diye gıdayı hemen çöpe atmamalıyız. Eğer gıdada kötü koku ve istenmeyen lezzet varsa o durumda tüketilmemesi ve atılması gerekir.