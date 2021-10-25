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‘Gıda denetim seferberliği’ başladı, ekipler harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde "Gıda Denetim Seferberliği" başlattı. Bu kapsamda harekete geçen Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Ekipleri, kentteki işletmelerde denetim yaptı.

Sağlık 25.10.2021, 17:13
‘Gıda denetim seferberliği’ başladı, ekipler harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde "Gıda Denetim Seferberliği" başlattı. Bu kapsamda harekete geçen Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Ekipleri, kentteki işletmelerde denetim yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda güvenliğinden tek sorumlu bakanlık olarak tüketici sağlığını en üst düzeyde tutma maksadıyla bir gıda denetim seferberliği başlattıklarını söylemişti.

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, soğuk zincir ve saklama koşulları, hijyen tedbirleri, etiket, ürünlerin son kullanma tarihleri, ürün alım fişleri ve çalışanların belgeleri kontrol edildi.

“Dezenfekte konusuna daha fazla önem veriyoruz”

Salgını da göze alarak hijyen koşullarında üretime devam ettiklerini söyleyen İşletme Müdürü Fatih Kaşkavalcı, “Yemeklerimizi hijyen koşullarında paketlemeye devam ediyoruz. Normalde standart olan İl Hıfzıssıhhanın uygun gördüğü tedbirlerin yanı sıra maskelerimiz ve bonelerimiz kullanılmaya devam ediyor. Özellikle giriş ve çıkışlarda dezenfekte konusuna daha fazla önem veriyoruz. Bunların kontrolleri yapılıyor. Mal alım konusunda ürünlerimiz faturalarıyla kontrol edilerek alınıyor. Aynı şekilde ürünlerimiz soğuk hava zincirini bozmadan dolaplarımıza yerleştiriliyor” şeklinde açıklamada bulundu.

Denetim ekipleri kontrollerin ardından işletmelerde uyulması gereken kuralların oluştuğu tutanağı işletme yetkilisine teslim etti. Dört gün boyunca sürecek gıda denetim seferberliği kapsamında, kentteki işletmelerde kurallara uyum denetlenecek.

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