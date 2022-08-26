GETAT Polikliniği "iyileşme gücü"nü harekete geçiriyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2022 yılından bu yana hizmet veren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Polikliniği’nde 14 uzman doktor, 1 hemşire görev yapıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gülşah Yaşa Öztürk yönetimindeki poliklinikte ozon terapisi, mezoterapi, proloterapi ve akupunktur gibi modern tıbba yardımcı uygulamalar kullanılıyor.

Uzm. Dr. Gülşah Yaşa Öztürk’ün verdiği bilgiye göre Sağlık Bakanlığı, GETAT’ı “Fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünü” olarak tanımlıyor. GETAT çerçevesinde yapılan tedaviler ruhsal, zihinsel ve fiziksel sağlığı korumak ve desteklemek amacı ile kişiye özgü planlanıyor.

Uzm. Dr. Gülşah Yaşa Öztürk, GETAT tedavilerinin modern tıbbın alternatifi olmadığını ancak tamamlayıcı olduğunu söyledi.

Bakanlık standartları belirledi

Tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat’ın “İçimizdeki doğal iyileşme gücü, şifa için en önemli kaynaktır” sözünü hatırlatan Uzm. Dr. Gülşah Yaşa Öztürk, GETAT hekiminin görevinin, dışarıdan tedavi edici bir madde vermeden önce bu iyileşme gücünü harekete geçirmek olduğunu belirtti. Uzm. Dr. Öztürk şöyle devam etti:

“Stresin ve çevre kirliliğinin arttığı günümüzde tedavilere dirençli ruhsal, bedensel hastalıkların arttığı izleniyor. Bu hastalıkların takibinde GETAT uygulamalarının başarılı sonuçlarını gösteren bilimsel yayınlar giderek artıyor. 2014 yılında yayınlanan Sağlık Bakanlığı GETAT yönetmeliği sonrasında eğitim ve uygulama standartları belirlenmiş olup merdiven altı uygulamalar bu şekilde engellenmeye çalışılıyor.”

Uzm. Dr. Gülşah Yaşa Öztürk uyguladıkları tedaviler hakkında şu bilgileri verdi:

Ozon Terapisi: Almanya’da 100 yılı aşkın süredir uygulanan ozon terapi, immun sistemi desteklemek ve regülasyonu sağlayarak destek tedavi amacı ile kullanılmaktadır. Kronik yorgunluk, kas iskelet sistemi ağrıları, romatizmal hastalıklar, damar tıkanıkları (varis, beyin felci gibi), iyileşmeyen yaralar (diabetik yaralar gibi), bağışıklık sisteminin hastalıkları uygulama alanlarının bir kısmıdır. Ozon tedavisinin uygulama dozu da çok önemli olup, bu konuda eğitim almış deneyim sahibi hekimler tarafından uygulanması ve ozona uygun tek kullanımlık steril malzeme kullanılması tedavinin başarısı ve hasta sağlığı için çok önemlidir. Sağlık Bakanlığı Sertifikasyon Eğitimi almış hekimler harici uygulanması yasaktır.

Mezoterapi: Ağrı ve estetik amaçlı kullanılan bir yöntemdir. Çok düşük miktarlarda ilaç ve solüsyonların derinin yüzeysel tabakalarına ince uçlu bir iğne yardımı ile uygulanmasıdır. Kas iskelet sistemi hastalıklarında uygun hastalarda tercih edilebilmektedir. Sağlık Bakanlığı Sertifikasyon Eğitimi almış hekimler harici uygulanması yasaktır.

Akupunktur: Binlerce yıllık geçmişi olan akupunktur tedavisinde iğneler, moxa, elektro-akupunktur, lazer ile vücudumuzdaki belirli noktalar uyarılarak enerji akışımızın doğal haline gelmesi amaçlanır. Ağrı, obezite, nikotin bağımlılığı, KOAH, infertilite, premenstrüel sendrom gibi hastalıkların tedavisinde destek amacı ile kullanılabilir. Sağlık Bakanlığı Sertifikasyon Eğitim almış hekimler harici uygulanması yasaktır.

Proloterapi: ABD’li akademisyenlerin geliştirdiği bu yöntem şekerli sudan hazırlanan bir solüsyon kullanılarak uygulanır. Kişinin kendi hücreleriyle yeniden doku iyileşme süreci başlatılır. Diz ağrısı, boyun ve bel fıtığı gibi kas iskelet sistemi hastalıklarında uygun hastalara uygulanabilir. Sağlık Bakanlığı Sertifikasyon Eğitim almış hekimler harici uygulanması yasaktır.