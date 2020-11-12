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Genel Başkan Yardımcısı Yavuz korona virüse yakalandı
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI, SEÇİM İŞLERİ BAŞKANI VE SAKARYA MİLLETVEKİLİ ALİ İHSAN YAVUZ KORONA VİRÜS TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI.
Sağlık 12.11.2020, 16:07
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz korona virüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıkladı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yavuz yaptığı paylaşımda, “Vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, maske, mesafe,hijyen vb. kurallara uymanızı istirham ediyorum” ifadelerine yer verdi.