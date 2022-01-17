Gençler, intihar haberlerinden çok etkileniyor

Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Bora, İntihar vak’alarının haberleştirilmesinin son derece hassas yaklaşılması gereken bir konu olduğunu belirterek, gençlerin bu haberlerden olumsuz etkilendiklerini söyledi.

Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın intihar etmesinin ardından yaşanan tartışmaların gençleri olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Bora, “bunalımda olan özellikle ergen yaş grubundaki kişilerin bu tarz haberleri görerek etkilenmesi ve dahası cesaretlenmesi, ya da sosyal medyada popüler olma isteği duyan gençlerin de bu tip davranışlar içerisine girmesi mümkün. İntihar ya da intihar yönteminin ergenler arasında bulaşıcılık gibi bir durumu var maalesef” dedi. Uzm. Dr. Bora, bir intiharın tüm yönleriyle haberleştirilerek, romantize edilmesinin ise yanlış olduğunu ifade etti.

İntihar vakalarının haberleştirilmesinin son derece hassas yaklaşılması gereken bir konu olduğunu belirten Medicana International İzmir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Bora, özellikle Enes Kara isimli öğrencinin intiharının üzerine çok sayıda tartışma yaşandığını, bu tartışmalardan en çok etkilenin kesimin ise yine genç ve ergen kesim olacağının altını çizdi.

Rol model alabiliyorlar

İntiharı son çare olarak görerek intihar ettiğini ifade eden bir kişiyi dinleyen benzer yaş grubundaki kişilerin, bu kişiyi rol model olarak alabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Bora, “İntihar eden kişi bir tıp öğrencisi, kısmen belki diğer arkadaşlarına göre geleceği daha parlak olabilecek birisi. Ondan daha zor şartlar altında olabilecek bir genç, ‘bu kişi bile böyle bir davranışta bulunuyorsa, ben daha kötü şartlardayım’ diye düşünerek kendisini çaresiz görebiliyor. Normalde intihar fikri hiç olmayan bir kişinin aklına intihar düşüncesinin gelmesi çok mümkün değil ancak bunalımda olan, özellikle ergen yaş grubundaki kişiler bu tarz haberleri gördüğünde bunlardan etkilenip cesaretlenebiliyor. Bununla ilgili çok sayıda araştırma var. Biz bunlara taklit intiharlar diyoruz” şeklinde konuştu.

İntiharın detaylarını vermemek gerekir

İntihar haberiyle ilgili gerek Dünya Sağlık Örgütü’nün gerekse Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin belirli kriterleri olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Bora, “bu tarz intihar vakalarından sonra kişinin ölümü romantize ediliyor. Nedeni, nasılı uzun uzun tartışılıyor ve kişinin ölümü son çare olarak gördüğü söylenerek neredeyse ölümü yüceltiliyor. Kendisini iple astı, şu maddeyi kullandı, internetten sipariş etti, çenesine tabanca dayadı, köprüden atladı gibi detaylar verilmemesi gerekiyor. Kesinlikle yöntem belirtilmemesi gerekiyor. Yüzeysel geçilmesi gerekiyor” dedi.

İntiharın bulaşıcılık durumu olabiliyor

Özellikle ergenlerde sosyal medya üzerinden görünür olma, ilgi çekme, popüler olma isteğinin son derece yaygın olduğunu belirten Uzm. Dr. Bora, “Tiktok gibi mecralarda bunları görebiliyoruz. Hatta fenomen olma isteği bazen o kadar ileri boyuta gidebiliyor ki, ölümü ünlü olmak için bir araç olarak görebiliyorlar. O nedenle bir kişinin intiharının çok uzun süre konuşulduğunu gören biri, o kişiyi rol model alabiliyor. ‘En azından öldükten sonra ünlü olayım’ diye bir düşünce bile olabiliyor. Sosyal medyada canlı yayında zehir içen insanlar oldu dünyada. Bu nedenle intiharın ve intihar yönteminin ergenler arasında bulaşıcılık gibi bir durumu var maalesef” diye konuştu.