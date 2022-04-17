banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
TMSF duyurdu! 'Evim şirketleri' kanunu yürürlükte
TMSF duyurdu! 'Evim şirketleri' kanunu yürürlükte
Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı sürüyor
Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı sürüyor
Meyan Şerbeti Ramazan’ın vazgeçilmezi oldu
Meyan Şerbeti Ramazan’ın vazgeçilmezi oldu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu

Gençler arasında şiddet artıyor

DÜZCE (İHA) – Son yıllarda gençler arasındaki şiddet ve şiddete eğilim giderek artıyor. Şiddetin ’gösteri’ şeklinde olmaya başladığını ve görüntülerin sosyal medyadan paylaşıldığını söyleyen Ruh ve Sinir Hastalıkları Psikiyatri Uzmanı Dr. Umut Sezer, şiddettin sebeplerini açıkladı.

Sağlık 17.04.2022, 10:20
Gençler arasında şiddet artıyor

DÜZCE (İHA) – Son yıllarda gençler arasındaki şiddet ve şiddete eğilim giderek artıyor. Şiddetin ’gösteri’ şeklinde olmaya başladığını ve görüntülerin sosyal medyadan paylaşıldığını söyleyen Ruh ve Sinir Hastalıkları Psikiyatri Uzmanı Dr. Umut Sezer, şiddettin sebeplerini açıkladı.

Düzce Özel Çağsu Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Psikiyatri Uzmanı Dr. Umut Sezer, gençler arasındaki şiddettin sebeplerini açıkladı. Son yıllarda gençler arasındaki şiddet olaylarının arttığını belirten Sezer, "Şiddet gösteri şeklinde olmaya ve bu görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Şiddet olaylarında birçok etken yer alıyor. Bireysel etkiler, kişilik faktörleri, psikiyatrik sorunlar ya da sorun çözme becerilerinin yetersizliği, kişinin geçmişte şiddete uğrayıp uğramadığı gibi bireysel faktörler olabiliyor. Aynı zamanda parçalanmış aileler de şiddet olaylarını etkiliyor. Özellikle boşanmış çöküntü içindeki ailelerde ekonomik sıkıntılar başladığı zaman şiddette daha fazla artış gözleyebiliyoruz" dedi.

"Kimlikler değişti"

Şiddetin kimlik değiştirdiğini kaydeden Sezer, "Toplumun şiddete izin vermesi, ataerkil toplumlarda erkekler arasında yaşanır ama son dönemde kızlar arasında da olabiliyor. Şiddette kimlikler de değişmiş durumda. Şiddete meyil yaşı 15-16 yaş arasındadır. Orta ergenliğin biraz üzerinde bir yaş ortalamasıdır. Bireysel, ailesel ve toplumsal faktörlerden dolayı bu çocuklar özellikle kimlik değişimi döneminde ailelerinden sevgi, ilgi, destek ile toplumdan yeterli destek, ilgi görmüyorlarsa ya da disiplin yönleri eksik kaldıysa duracakları yerleri bilmiyorlar, şiddet olayları daha fazla artabiliyor" diye konuştu.

"Eşit zeminde okul kültürü oluşturmak şiddeti azaltacaktır"

Ebeveynlerin çocuklarının yanında şiddeti övmemesi gerektiğini ifade eden Psikiyatri Uzmanı Dr. Umut Sezer, "Anne ve babaların çocuklara kaba kuvvet ve şiddet uygulamaması ya da başkalarına yapılan şiddetleri de hoş görmemesi şiddeti azaltacaktır. Başkasına yapılan şiddette ’Ona yapıldı iyi oldu’, ’Erkek adam yapar’, ’Senin elin taş mı topluyordu?’, ’Hak etmiş çok da güzel olmuş’ gibi şiddeti kesinlikle ödüllendirmemek gerekiyor. Rekabet üstünlüğünün yanı sıra uzlaşıcı, sevgi, ilgi, anlayış ile insanların birbirlerine yaklaşmaları gerekiyor. Daha eşit zeminde okul kültürü oluşturmak şiddeti azaltacaktır. Ebeveynlerin daha barışçıl, birbirinin haklarını gözeten, kaba kuvvet uygulamadan ve birbirine saygılı bir ortam oluşturması da gençler arasında şiddeti azaltacak etkenlerdendir" şeklinde konuştu.

"Rol modelleri dikkatli seçilmeli"

Bazı strateji oyunlarının şiddeti normalleştirdiğini belirten Sezer, "Risk faktörlerine göre daha önceden şiddet davranışı varsa önlem olarak o çocuğa daha fazla rehberlik hizmeti verilmesi, daha fazla ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem oluşturulması, ona destek olunması gerekir. Bunlar öğretmenler ve veliler tarafından bilinilirse o çocuğun toplum içinde kalması sağlanabilir. Ancak aşırı şiddet uygulayan bireylerin mutlaka profesyonel destek alması gerekir. ’Sosyal öğrenme’ dediğimiz rol modelleri dikkatli seçilmeli. Televizyonlarda yayınlanan şiddet içeriklerinde verilecek tepkiler çok önemli. Strateji oyunlarındaki şiddette normalize edilerek çocuğun zihnine kazınabiliyor" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 17 Nisan 2022
İmsak 04:43
Güneş 06:16
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:52
Yatsı 21:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Sivasspor 33 42
12. Kayserispor 33 42
13. Kasımpaşa 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Erzurumspor 30 50
6. Eyüpspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 32 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Aston Villa 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 32 29
18. Cadiz 31 28
19. Deportivo Alaves 32 25
20. Levante 31 22
12°
parçalı bulutlu