Genç Kızın Organları Umut Oldu!

Şeker hastalığına bağlı böbrek yetmezliği yaşayan Mustafa Bozkurt aylarca nakil bekledi. Canlı nakil için testler uygulanan Mustafa Bozkurt’a verici bulunamayınca, nakil listesine adı yazıldı. Şubat ayında kalp yetmezliği gelişen Bozkurt’a acil diyaliz başlandı. Geçtiğimiz haftalarda yaşamını yitiren genç bir kızdan nakledilen böbrek ile yeniden yaşama tutundu.

Umudum yoktu…

Duygularını dile getirirken gözyaşlarına hakim olamayan Mustafa Bozkurt, “Şubat ayından diyalize geldim ve diyalize başladım. Toplamda 4 ayda böbrek çıktı ve çok mutluyum. Kısa sürede kadavradan nakil çıktı. Hiç umudum yokken, 1 buçuk ayda nakil sırası bana geldi. Milyonda bir diyebilirim bu olay için. Yeniden evlatlarımla ve eşim ile bir hayat şansı. Ne denilebilir ki; ailece çok mutluyuz. Ülkemizde bu nakillerin giderek artması gerekiyor” diyerek duygularını dile getirdi.

Bugün bir kez daha yaşama tutunduk

Mustafa Bozkurt’un eşi Asuman Bozkurt, “Biz hayatımızda her şeyi yerine getirebiliyorken, en basitinden çay, su içiyorduk. Ama eşim içemiyordu. Çocuklar bunları görünce çok üzülüyordu. Çok zor süreçlerden geçtik. Bugün benim doğum günüm, adeta eşim ile birlikte tekrar doğdum” dedi.

Batı ülkelerine göre organ bağışı ülkemizde 10 kat daha az

Ameliyat sonrası açıklamada bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan, “Organ bağışı maalesef ülkemizde batı ülkelerine göre 10 kat daha azdır. Bu nedenle yılda binlerce kişi bu hayaline erişemeden hayatını kaybetmektedir. Şu anda ülkemizde 30 bine yakın böbrek hastası nakil listesine kayıtlıdır. Birçok hasta da organ çıkma oranının düşük olması ve listede bekleme süresinin çok uzun olması nedeniyle listeye kaydolmamaktadır. Gerçekten de listede bekleme süresi ortalama 10 yıl civarındadır. Ancak uygun bir böbrek çıktığında birçok kıstas arasında o böbreği alabilmek için en önemli puan hasta ile takılacak böbrek arasındaki doku uyumuna verilmektedir. Bu nedenle birçok hasta uzun yıllar beklerken, bizim hastamızda olduğu gibi birkaç ay içinde de böbrek çıkabilmektedir.

Hastamız Mustafa Bozkurt 4 ay önce böbrek yetmezliği tanısı alıp diyalize başlamış. Diyalizdeki yaşamın zorluğunu gördükten sonra 3 ay önce hastanemiz organ nakli bölümüne müracaat etti. Müracaatında nakile uygunluk açısından bazı ön incelemeler yapıldı. Uygunluğu saptandıktan sonra böbrek nakli bekleme listesine dahil edildi. 1 hafta kadar önce İstanbul’da hayatını beyin ölümüyle kaybeden bir hastanın ailesi de organ bağışı gibi kutsal bir işe onay verince bakanlık o kişinin dokularına en uygun olanların listesini hastanemize yolladı. Listenin uygun adaylar arasında en üst sırasında hastamız Mustafa Bozkurt vardı. Organ nakli koordinatörümüz kendisini aradı ve hastaneye davet etti. Hastanede geri kalan incelemeler tamamlanarak böbreğin Mustafa Bozkurt’a takılmasına karar verildi. 2 saat süren başarılı bir ameliyat ile böbrek hastaya takıldı. Böbrek takılır takılmaz hemen çalışmaya başladı ve hastamız ameliyat sonrası 6. Günde serum kreatinin değeri 0.7 mg/dl ile sağlıklı bir şekilde evine taburcu edildi. Diyaliz hastalarının ümitsizliğe kapılmaması lazım. Ülkemizde organ bağışını artırmak için gayretlerimiz devam ederken bazı hastaların da bu hayaline kavuşması bazen çok erken olabilir” açıklamalarında bulundu.