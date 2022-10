Genç kalmanın formülü stresten uzak durmak

Cilt uzmanları insan cildini etkileyen faktörleri dış ve iç olmak üzere ikiye ayırarak iç faktörlerde en fazla etkiyi stresin dış faktörlerde ise güneşin olduğunu söyleyerek bu konuda uyarıyor.

Daha güzel bir cilde sahip olmak için hem kadınların hem de erkeklerin birçok uygulama yapıyor ancak cildi korunan en önemli 2 kuralı stresten ve fazla güneşten kaçınmak. Her ne kadar bir cildin insanın kişiliğini yansıttığı hakkında herhangi bir araştırma bulunmasa da mutlu insan ciltlerinin geç yaşlandığı mutsuz insanların ise erken çöktüğü ile ilgili birçok verinin bulunduğunu belirten Phanes Beauty Yönetim Kurulu Başkanı ve Cilt Uzmanı Ahmet Akın, ciltlerin erken yaşlanmaması için bakımın yanı sıra stres ve kötü enerjiden uzak durulmasının gerektiğini söyledi.

Konuyla alakalı bilgilendirmelerde bulunan Akın, “Cilt insanın aynası gibidir. Sizin dışarıdaki ilk temasınız ve ilk izleniminiz cildinizle olur. Bazen insanlar ‘ne kadar temiz yüzlü birisiniz’ gibi cümleler kurar yani bunun anlamı içinizin güzelliği cildinize yansımış demektir. Buradan da anlaşılacağı gibi toplumda pozitif enerji ve mutlu insanların ciltleri de güzel oluyor kanısı hakim. Tabii ki herkes de bu geçerli olmasa da genele bakıldığında ortaya çıkan sonuç bizi bu düşünceye itiyor. Cildimiz her ne kadar dış etkenler ve müdahelelerle yıpransa ya da güzelleşse de genetik yapılar ve insan psikolojisi de cilt için önemli faktörlerden biridir. Bu yüzden cilde etki eden faktörlere iç ve dış faktörler olarak ikiye ayırabiliriz. Bu her iki faktöre karşı cilt bakımının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kuru ciltler daha çabuk yıprandığı için nemlendirerek her iki faktöre karşı çözüm üretmiş ve müdehale ederek yaşlanmayı yavaşlatmış oluruz” dedi.