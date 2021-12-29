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Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan sosyal medyadan korona virüse yakalandığını duyurdu
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını duyurdu.
Sağlık 29.12.2021, 12:29
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını duyurdu.
Belediye Başkanı Sertaslan, paylaşımında, “Sevgili hemşehrilerim. Yaptırmış olduğum Covit-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Bir süre evde karantinada olacağım. İlgi gösteren, arayan, soran ve mesaj gönderenlere teşekkür ederim. Cevap veremediğim herkesten özür dilerim” ifadelerini kullandı.