Geliştirdiği teknikle tıp literatürüne girdi

Kahramanmaraş’ta Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener, kadınların gebe kalmalarında sorun teşkil eden tüp tıkanıklığının açılmasında geliştirdiği yeni bir teknikle tıp literatürüne girdi.

Kahramanmaraş Kadın Doğum Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener, kadınların tüp tıkanıklığı ile ilgili 4 yıldır araştırma yaptığı çalışmasını anlattı. Dünya ve Türkiye’de de kullanılan ‘Tubal Sterilizasyon’ yöntemini geliştirerek, kadınlarda gebelik oranı yüzde 25’ten yüzde 75’lere kadar çıktığını ifade eden Dr. Yener, “Bizim yaptığımız teknik şu; tüpleri bağlı olan insanların ya da her hangi bir hastalık sebebiyle tüplerinde tıkanıklık olan hastaların ameliyatına yenilik geliştirdim ben. Benim yapmış olduğum ameliyat, onlarca yıldır dünyada ve Türkiye’de yapılan bir ameliyattı. Bu ameliyatı neden yapıyorduk, evli olan ya da bekar olan kadınlar istediği çocuk sayısına ulaştıktan sonra bundan sonra diyor, benim tüplerimi bağlayın ben artık çocuk istemiyorum diyorlar. Bu aradan zaman geçince bağlattığına pişman oluyor ve çeşitli sebeplerden dolayı geri dönüşümler oluyor ama tüpler bağlandıktan sonra zor oluyordu. Ya da bir hastalık geçiren kadınlarda zor oluyordu. Ya da eşinden ayrılmış ikinci bir evlilik yapılınca tüplerini açtırmak istiyor ama klasik yöntemden bağlı olunca zor oluyordu. Açılma yöntemi 4 hastadan birinde anca açılabiliyordu. En iyi yerlerde bile yüzde 25’lik bir başarı ile açılabiliyordu. Kahramanmaraş Kadın Doğum Hastanesi’nde 4 yıldan beri yapmış olduğum bir çalışmanın neticesi olarak benim geliştirdiğim teknikle tüplerin açılma yüzdesi yüzde 75’e çıktı. Bundan yaklaşık bir ay önce beni aradılar ve sizin yapmış olduğunuz ameliyat tekniğini biz başarılı bulduk ve literatüre girdirdik ve bir ay sonra yayımlayacağız dediler. Biz bu çalışmamızı Türkçe olarak yayımladık. Çalışmamız halen devam etmekte" dedi.

Bulduğu yeni tekniğin inceliklerini de anlatan Dr. Yener, "Teknikte, dikişi atarken içine koyduğumuz tel sonrası kanal tekrar kapanabiliyordu. Ama benim tekniğimde uzun bir tel fubnial uç dediğimiz tüpün ucundan girdiriyorum ve bir ucunu rahimin ucuna bırakıyorum. Diğer ucunu hastanın karnından dışarı çıkarıyorum. Kanalın içinde tel var ve ben bunu dikiyorum, diktikten sonra katetal içerde kalıyor ve iyileşinceye kadar. Uç uca yani kaynayıncaya kadar tel içinde kalıyor. Her gün hastanın yaşıyla orantılı olarak 5 santimetre teli dışarı çıkarıyorum ki, tele de buradaki dikişler yapışmasın diye. 8 ya da 10 gün kaldıktan sonra teli tamamen dışarı çıkarıyorum ve kanal tamamen açılmış oluyor. Kanalın tekrar kapanma ihtimali olmuyor benim teknikle. Klasik yöntemle son sütün atarken, tel çıkartılıp sütün atılıyor orada da yara iyileşirken bile kanal kapanabiliyor. Ama benim teknikte yara iyileşirken teli çıkartıyorum. Tekrar kapanması imkansız hale geliyor” dedi.

Dr. Yener’in başarına ilişkin hazırlanan makale, yayımlanarak ’Yener tekniği’ ile tıp literatürüne girdi.