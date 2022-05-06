Geleneksel tıp Bursa’da konuşulacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bursa Tıp Fakültesi ev sahipliğinde "İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi" 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa‘da gerçekleşecek.

13-15 Mayıs’ta Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde SBÜ Bursa Tıp Fakültesi, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek kongrenin Onursal Başkanlığını Prof.Dr.Cevdet Erdöl, Doç. Dr. Elif Güler Kazancı ve Prof.Dr.Ahmet Yaser Müslümanoğlu yapacak.

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan’dan da akademisyenlerin aralarında bulunduğu 125 konuşmacının katılacağı kongrede Anadolu tıbbı ve halk hekimliğinin yanı sıra sağlığa bütüncül yaklaşım, akupunktur, kupa uygulaması, apiterapi, fitoterapi, hipnoz, ozon uygulamaları, müzik terapi, refleksoloji, fonksiyonel tıp gibi 14 alanda atölye, 35 panel ile gerçekleşecek.