GEÇMEYEN DİZ VEYA KALÇA AĞRILARINIZ VARSA…

Birçok nedene bağlı olarak diz ve kalça problemleri yaşanabiliyor

Yanlış ayakkabı seçimi, obezite, güçsüz kaslar, bilinçsiz yapılan sporlar sonucu da ortaya çıkabilen diz ağrılarının sebeplerinin başında halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit gelmektedir. Ayrıca romatizmal hastalıklar, enfeksiyonlar, kıkırdak problemleri, diz bağ yaralanmaları ve menisküs hasarlarıda diz ağrılarına neden olabilmektedir. Kalça ağrılarına ise osteoartrit (kireçlenme), osteoartroz (eklem kireçlenmesi), travma ve kırıklar, kaslarda yaşanan problemler, kalça çıkıkları ve çeşitli enfeksiyonlar neden olabilmektedir. Diz ve kalça sorunları genellikle ileri yaşta görülüyor olsa da çeşitli nedenlerden dolayı her yaşta ortaya çıkabilmektedir.

Ameliyat gereken hastalarda total kalça protezi geciktirilmemeli

Kireçlenme, kalça çıkığı ve büyüme plağı kayması gibi çocukluk çağı hastalıkları, romatizmal hastalıklar, iltihap sekelleri, tümörler, ileri yaş kalça kırıkları ile kanlanma problemi sonrası kemik nekrozları varlığında görülen eklem aşınmalarının erken dönemlerinde ilaçlar, fizik tedavi uygulamaları, PRP veya kök hücre gibi eklem içi enjeksiyonlar, baston kullanımı gibi ameliyat dışı tedaviler, hastalığın ilerleme durumuna ve şikayetlere göre uygulanabilmektedir. Ancak ameliyat dışı tedavilerle sonuç alınamayan veya ileri evre kalça eklemi aşınmalarında (kireçlenme) total kalça protez cerrahisi gecikmeden uygulanmalıdır. Çünkü tedavi geciktirildiğinde sağlam olan her iki diz, diğer kalça hatta bel bölgesinde ciddi kireçlenme ve bozulma riskine girmektedir. Sağlam bölgelere daha çok yük bineceğinden, ameliyatın geciktirilmesi ile bu yerlerin de ilerde ameliyat olma olasılığı meydana getirmektedir.

İlaçlar, fizik tedavi uygulamaları, PRP veya kök hücreden fayda görmeyen hastalara total diz protezi

Diz ağrısı özellikle orta ve ileri yaşlarda sık görülmektedir. Diz ağrıları; ilaçlar, fizik tedavi uygulamaları, PRP veya kök hücre gibi eklem içi enjeksiyonlar, baston kullanımı gibi ameliyat dışı tedavilere rağmen geçmiyorsa total veya yarım (parsiyel) diz protezi uygun bir seçenek olabilir. Total ve yarım (parsiyel) diz protezi aşınmış diz ekleminin özel alaşım metaller ve sıkıştırılmış özel implanttan oluşan yüzey kaplama tekniği olarak tanımlanmaktadır. Diz protezi ameliyatında amaç, bozulmuş eklem yüzeyleri arasında teması keserek; hastanın ağrı çekmeden, istediği kadar yürüyebilmesi ve merdiven inip çıkabilmesidir.

Robot teknolojisi kalça ve diz ameliyatlarının tamamında uygulanabiliyor

Günümüzde robot teknolojisi ile ortopedi ve travmatoloji alanında total kalça, total diz ve yarım (parsiyel) diz olarak adlandırılan temel eklem protez ameliyatlarının tamamında uygulanabilmektedir. Ayrıca yakın gelecekte omuz, omurga ve tümör cerrahilerinde de kullanılması beklenmektedir. “Robotik Kol Destekli Ortopedik Cerrahi Sistem” olarak tanımlanan yöntem bilgisayarlı kontrol ve yönlendirme modülü ile kamera ve ekran standından oluşan üç ana birimi sayesinde hekim, vaka öncesi hastaya özel bir planlama yaparak doğru ve hassas bir cerrahi uygulamasının yanında, her vaka sonrası aynı sonucu alabilme olanağına ve hastanın hızlı iyileşmesi ile yaşam kalitesinin yükselmesi gibi birçok avantaja sahiptir.

Önemli avantajlar sunuyor

“Robotik Protez Cerrahisi”nin sağladığı avantajlar şöyle sıralanmaktadır:

Hastanın kendi BT (Bilgisayar Tomografi) taramasından oluşturulan 3-boyutlu model üzerinde yapılan hastaya özel gelişmiş ameliyat öncesi planlama sayesinde hastada en doğru implant konumlandırılmasına yardımcı olunur. Bu da klasik yönteme göre hastada yumuşak dokuların daha fazla korunması sağlanır.

İmplant (protez) yerleşimi en iyi şekilde sağlanmaktadır.

Hekimler için, barındırdığı gelişmiş dokunsal geri besleme teknolojisi sayesinde yanlış ve fazladan kesileri engellendiği gibi, hekimin kendisine de daha hassas kontrol ve güven sağlar.

İşlem sonrası hastaların, klasik (manuel) cerrahi yöntemlere göre daha iyi ve daha hızlı hareket kabiliyetine ulaşmasını sağlanmaktadır.

Hastaya yerleştirilen implantların ömrünün klasik ameliyatlara göre daha yüksek olması beklenmektedir. Yani protezde aşınma ve gevşeme riski daha az olabilmektedir.

Robotik kol destekli ortopedik cerrahi sistemi, klasik (manuel) tekniğe göre daha az yumuşak doku hasarı yaptığı için ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı kesici kullanılmakta ve hasta memnuniyeti daha yüksek olmaktadır.

Robotik kol destekli ortopedik cerrahi sistemi ile yapılan ameliyatlar, klasik ameliyatlara göre hasta ve hekim için ayrı ayrı avantajlara sahiptir. Hastalar, konvansiyonel yöntemlere göre daha fazla hareket kabiliyeti yüksek bir ekleme şansına sahip olabilmektedir. Hekimler ise robotik kol sayesinde daha kontrollü cerrahi uygulayabilmektedir.

İyileşme sürecindeki yaşam kalitesinin daha yüksek olması ve günlük hayata dönüşün daha kısa olması beklenmektedir.