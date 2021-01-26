Geçirgen Bağırsak Sendromu Nedir? Önlenebilir mi?

Son günlerde oyuncu Neslihan Atagül'ün yakalanmasıyla adını sıkça duyduğumuz bir hastalık geçirgen bağırsak sendromu.

Güzel oyuncunun dizisini bırakmasına sebep olan bu hastalığı bazılarımız ilk defa duydu, bazılarımız ise yıllardır biliyor. Bu vesileyle anladığımız bir şey daha var ki o da bağırsaklarımızın çok önemli bir organ olduğu. Peki ama nedir bu geçirgen bağırsak sendromu? Ne kadar zorlayıcı olabiliyor? Tedavisi var mı? Hangi tedavi yöntemleri uygulanıyor? Genç oyuncuya acil şifalar dileyerek bu hastalığı ayrıntısıyla inceleyelim...

Geçirgen bağırsak sendromu nedir?

Bağırsaklarımız sindirim sistemimizin en önemli parçasıdır. Çünkü besinler bağırsaklarımızda parçalanmaya, sindirilmeye devam eder ve yine burada emilirler. Bağırsaklarımızdaki bu emilim işleminin de tıpkı diğer sistemlerdeki gibi bir işleyişi vardır. Bağırsak hücreleri sıkı bağlantılar ile bitişik bir şekilde dizilmiştir ve bu haliyle bir filtreyi andırmaktadır. Bu filtre sayesinde bağırsaklarımızdan kanımıza yalnızca sindirilmiş besinler, sıvılar, vitamin ve mineraller gibi zararsız maddeler geçebilirler. Eğer bağırsak hücreleri arasındaki bu sıkı bağlantı bozulursa kanımıza zararlı organizmalar ve toksinler gibi istenmeyen maddeler de karışabilirler. İşte “geçirgen bağırsak sendromu” olarak adlandırılan bu problem, bağırsak duvarının geçirgenliği ile ilgilidir.

Geçirgen bağırsak sendromu neden olur?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi geçirgen bağırsak sendromunun nedeni, bağırsak hücreleri arasındaki bağın bozulmasıdır. Peki ama bu bağ neden bozulur? Uzmanlar bunun pek çok farklı nedeni olabileceğini söylüyorlar. Ama genel olarak birçok problemde olduğu gibi bunda da tahriş edici ajanlara karşı bağışıklık sisteminin verdiği bir tepkinin söz konusu olabileceği görüşündeler. Daha anlaşılır bir ifadeyle, eğer bağırsaklarınıza sürekli olarak alerjen maddeler temas ederse, bunun sonucunda bir stres ortaya çıkarsa, bağırsak bakterilerinin düzeni değişirse bağırsak hücreleri baskı altında kalmaya başlayabilir. Bunun sonucunda hücrelerin yapısı bozulabilir veya işlevleri azalabilir. Tüm bu problemlerse uzun vadede bağırsak duvarının geçirgenliğinin artmasına neden olabilir.

Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri nelerdir?

Yukarıda saydığımız nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen geçirgen bağırsak sendromu, kendisini bazı belirtilerle belli edebilir veya başlı başına bir hastalıkla da gösterebilir. İşte o belirtilerden bazıları:

Besin alerjileri

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Deri hastalıkları

Nörolojik hastalıklar

Vitamin eksiklikleri

Tedavi edilemeyen depresyon ve anksiyete

Sürekli devam eden baş ağrısı ve migren

Fibromiyalji

Kabızlık ve ishal gibi sindirim problemleri

Aşırı kilo ve kilo vermekte zorlanma

Irritabl bağırsak sendromu

Kronik yorgunluk

Geçirgen bağırsak sendromuna karşı ne tür önlemler almalıyız?

Geçirgen bağırsak sendromunu detaylı bir şekilde açıkladıktan sonra asıl önemli konuya gelelim. Bu problemden korunmak için ne tür önlemler alabiliriz? İşte bağırsak sağlığınız için izlemeniz gereken o adımlar: