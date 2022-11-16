Geç kalınan müdahale uzuv kaybına neden oluyor

Estetik ve Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, ayakta çıkan yaralara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, bu yaraların uzuv kaybına neden olabileceğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Estetik ve Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, ayakta oluşan yaraların diyabet kaynaklı olabileceğini belirtip diyabet hastalığının erken teşhis edilmediği zaman uzuv kayıplarına neden olabileceğini ifade etti. Doç. Dr. Özkaya, “Diyabet tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir halk sağlığı sorunu ve ülkemizde de diyabet hastalığı nedeniyle maalesef ki diyaliz tedavisi alan, görme kaybı olan, uzuv kaybına yaşayan birçok hastamız mevcut. Bunların önlenebilir olması ama tedavisini olmayıp geri dönülmez bir yola girilmesi bizler için çok üzücü. Bu bahsettiğimiz her şey düzensiz kan şekeri regülasyonu nedeniyle olmakta. Bunların önüne de sadece sıkı takiplerle geçilebilmektedir. Fakat takibi kontrol yapacak duyarlılığa sahip olmamız lazım. Hastalarımızın düzenli aralıklarla kan kan şekerine baktırmalı gerek” dedi.

Doç. Dr. Özkaya, ayak bakımının önemli olduğunu söyleyerek, “Diyabetin sonu olan böbrek fonksiyonlarının bozulması, göz damarlarının tıkanması ve parmak damarlarında tıkanma olmasın. Tıkanma olduğu taktirde hastaların el ve ayaklarında yaralar çıkmaktadır. O zaman plastik cerrahi devreye girmektedir. Ancak bizim önerimiz yarayı tedavi etmek değil, yaranın oluşumunun engellenmesidir. Bunun önüne de ancak iyi ve düzenli bir ayak bakımıyla geçebiliriz. Hastaların ayağında yara çıkıyor ancak duyu kusuru olması nedeniyle yaranın olduğunu fark etmiyorlar ve yara daha çözümsüz hale geliyor. Yara iltihapta kaptıysa bu sefer uzuv kaybına dahi gidebiliyor. Biz hastalarımızı uyarıyoruz, yaraları olmasalar bile düzenli aralıklarla ayak bakımı yapılmalı ve sık aralıklarla kan şekerlerine baktırmaları gerekiyor” diye konuştu.