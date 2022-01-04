banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Halkbank'tan esnafa faiz indirimi!
Halkbank'tan esnafa faiz indirimi!
Emekli, dul, yetim maaşları ne kadar oldu?
Emekli, dul, yetim maaşları ne kadar oldu?
Market fişlerinizi mutlaka kontrol edin!
Market fişlerinizi mutlaka kontrol edin!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Gebelik sürecinde Covid-19’a yakalanan Nuray Öğretmen ve bebeği ölümden döndü

Diyarbakır’da, gebelik süreci öncesi ve sonrası aşı olmadığı için gebeliğin 31’inci haftasında korona virüse yakalanan Nuray Çolak, bebeği sezaryenle alındıktan sonra yaklaşık 25 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Doktorların yoğun cabası sonrası hayata yeniden gözlerini açan Çolak, şimdi bebeğinin yanına, eve gitmek için gün sayıyor.

Sağlık 04.01.2022, 10:07
Gebelik sürecinde Covid-19’a yakalanan Nuray Öğretmen ve bebeği ölümden döndü

Diyarbakır’da, gebelik süreci öncesi ve sonrası aşı olmadığı için gebeliğin 31’inci haftasında korona virüse yakalanan Nuray Çolak, bebeği sezaryenle alındıktan sonra yaklaşık 25 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Doktorların yoğun cabası sonrası hayata yeniden gözlerini açan Çolak, şimdi bebeğinin yanına, eve gitmek için gün sayıyor.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bir okulda Fen Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Nuray Çolak (31), gebe kalınca izne ayrıldı. İzni sırasında evde kendini izole eden anne Çolak, aşı olması yönündeki tavsiyelere uymayarak aşı olmayınca gebeliğinin 31’inci haftasında korona virüse yakalandı.

Korona virüsün delta varyantına yakalanan anne Çolak, hastanede tedavi süreci sırasında bebeği sezaryen ile alınırken, kendisi ise 25 gün boyunca Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların çabaları sonrası 25 günün sonunda entübe olduğu yoğun bakım ünitesinden normal kliniğe alınan Çolak, doktorlara çabaları için teşekkür etti.

“Aşı olsunlar, çünkü gebeler çok ağır atlatıyor”

Gebelik sürecinin bitmesini beklerken 31’inci haftada korona virüse yakalandığını belirten Nuray Çolak, "Hastalık sürecinin pek fazla hatırlamıyorum. Başta soğuk algınlığı sandım. Ağzım kuruyordu. Nefes alamıyordum. Daha sonra beni hastaneye getirdiler. Ondan sonra tedavi süreci başladı. Yaklaşık 1 ay entübe kaldım. O süreci hatırlamıyorum. Bebeğime kavuştum diye çok mutluyum. Bebeğime kavuştuğum an çok güzeldi. Kalp ritmimi dinlesin, beni tanısın diye başını kalbime koydum. Çok güzeldi. Bebeğime Asel Liya ismini verdik. İlk bebeğim. Aşı kararını doktorlar bana bırakmıştı. Ben de o zaman annelik içgüdüsüyle hareket ettim ve aşı olmadım. Gebeler benim gibi düşünmesinler. Korkulacak hiçbir şey yok. Aşı olsunlar. Çünkü gebeler çok ağır atlatıyor. Aşıyla bunun önüne geçebiliriz. Hepsini aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

“Bebeğini sezaryenle almak zorunda kaldık”

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Hakan Akelma, Çolak’ın bebeğini sezaryenle almak zorunda kaldıklarını aktararak, "Hastamız solunum yetmezliğinden dolayı Kadın Doğum Hastanemize başvurdu. Hastanın bebeği solunum sıkıntısından dolayı sezaryenle alındı. Hastamız o gece entübe oldu. Daha sonraki dönemde hastamız 25 günlük bir dönemde Covid-19 yoğun bakımda izolasyon süresini geçirdi entübe olarak. İzolasyon süresinden sonra onu genel yoğun bakıma aldık. Orada da en az 8-9 gün takip ettik. Hastanın solunumsal olarak parametreleri iyiye gittikten sonra hastayı 35’inci gününde ekstübe ettik. Onu rehabilite edip, evdeki oksijen sisteminin hazırlanmasıyla taburcu etmeyi düşünüyoruz. Bebeği sağ salim almamız ve anneyi de gece erken entübe etmemiz olumlu sonuçlandı. Evinde artık bebeğiyle artık baş başa zaman geçirebilecek” diye konuştu.

“Gebeler aşı olsun, şu an omicrona oranla delta çok”

Doç. Dr. Akelma, “Şu an omicrona oranla delta çok. O yüzden gebeler için risk hiçbir zaman değişmiyor. Gebelerin mutlaka ve mutlaka aşılanması lazım. Bebeğe hiçbir zararı olmadığını düşünüyoruz. Geçen 2 yıllık süreçte de henüz gebelikle ilgili aşılanan kişilerde olumsuz bir durum almadık. Delta varyantı gebelerde ağır seyrediyor. Bu yüzden gebelerin hiçbir şekilde aşılarını ihmal etmemesi lazım. Nuray bize yeni yılın bir hediyesiydi" şeklinde konuştu.

Nuray Çolak’ın Babası Abdulkadir Tekir ise kızının sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu, bununla ilgili olarak emeği geçen doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür ettiğini söyledi.

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8