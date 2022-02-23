banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Japonya’dan Rusya’ya yaptırım kararı
Japonya’dan Rusya’ya yaptırım kararı
Biden:
Biden: "Rus devlet borcuna kapsamlı yaptırımlar uyguluyoruz"
İstanbul güne yağmurla uyandı
İstanbul güne yağmurla uyandı
Uskumru yavrusu tezgahları şenlendirdi
Uskumru yavrusu tezgahları şenlendirdi

Gebelik döneminde yapılacak doğru egzersizler doğumu kolaylaştırıyor

Gebelik döneminde yapılan egzersizlerin doğumu kolaylaştırdığını ifade eden Fizyoterapist Fatma Sökmez Ogün, ancak egzersiz programına gebeliğin 12’inci haftasından itibaren başlanması gerektiğini söylüyor.

Sağlık 23.02.2022, 09:01
Gebelik döneminde yapılacak doğru egzersizler doğumu kolaylaştırıyor

Gebelik döneminde yapılan egzersizlerin doğumu kolaylaştırdığını ifade eden Fizyoterapist Fatma Sökmez Ogün, ancak egzersiz programına gebeliğin 12’inci haftasından itibaren başlanması gerektiğini söylüyor.

Doğru egzersizlerden oluşan bir hareket programına sahip olmak günlük hayatımızı daha sağlıklı ve zinde geçirmek için son derece önemli. Gebelik gibi özel dönemlerde ise önemi bir kat daha artıyor. Doğru bir egzersiz programı, gebelerin fiziksel kondisyonunu koruması, postür bozukluklarını önlenmesi, dolaşım ve sindirim işlevlerini düzenlemesi, doğum için ihtiyaç duyulan kas aktivitesini desteklemesi, maternal kilo alımının kontrolünü sağlaması ve doğum sonrası toparlanmayı kolaylaştırması açısından oldukça faydalı.

Fiziksel aktivitenin doğum da kolaylaştırdığını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Uzman Fizyoterapisti Fatma Sökmez Ogün, hamilelerin uygulayabileceği güvenli egzersizlerle ilgili önerilerde bulundu. Gebelik döneminde yapılacak güvenli aktivitelerin başında yüzme, yürüme, düşük şiddetli aerobik egzersiz ve klinik pilatesin geldiğini söyleyen Fzt. Fatma Sökmez Ogün, “Jogging, aerobik dans, jimnastik, basketbol, voleybol, su kayağı, tüm temas sporları, su altı sporları, yüksek irtifada yapılan egzersizler ve rekabet gerektiren tüm aktiviteler ise tehlikeli olarak kabul edilmektedir” dedi.

Egzersizler düzgün postür eğitimine yönelik programlanmalı

Egzersiz programlarının düzgün postür eğitimi içermesi gerektiğini söyleyen Fzt. Fatma Sökmez Ogün, uygun vücut mekaniklerinin öğretilmesinin daha rahat bir gebelik süreci geçirmede önemli olduğunu belirtti. Egzersiz programında, gebelikte artan vücut ağırlığını taşıyabilmek için kalça çevresine yönelik yapılabilecek kuvvetlendirme egzersizlerine, çocuk bakımı için kol kaslarını kuvvetlendiren egzersizlere yer verilmesi gerektiğini ifade eden Fzt. Fatma Sökmez Ogün “Gebelik döneminde ödem, varisler ve krampların önlenmesini içeren egzersizler yapmak önemlidir. Aynı zamanda doğumda kullanılacak kasların kuvvetlendirilmesi, pelvik taban kas kontrolüne yönelik egzersizler, abdominal kasların kuvvetlendirilmesi ve doğum esnasında yararlı olabilecek gevşeme tekniklerinin öğretilmesi, egzersiz programlarına dahil edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Egzersize başlamak için gebeliğin 12’inci haftasının tamamlanmış olması gerekir

Egzersiz yaparken ağrı, kanama, düzensiz ve yüksek kalp hızı, baş dönmesi, baygınlık hissi, bayılma, bel veya pubis ağrısı ve yürümede zorluk yaşandığı durumlarda mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini söyleyen Fzt. Fatma Sökmez Ogün, egzersiz yapacak gebelerin egzersiz programları öncesinde doktordan onay alması gerektiğini belirtti. Egzersize başlamak için gebeliğin 12’inci haftasının tamamlanmış olması gerektiğini de vurgulayan Fzt. Fatma Sökmez Ogün, “Egzersiz yaparken vücut ısısını artıracak kalın giysiler ile vücudu sıkan giysiler giyilmemelidir. Germe egzersizleri sırasında çoklu kas gruplarının aynı anda gerilmesine ve kramp gelişmesine neden olabilecek egzersizlerden kaçınılmalıdır. Sırtüstü yatış süresi dördüncü aydan itibaren beş dakikayı aşmamalı ve hipertansiyondan kaçınmak amacıyla da yatış pozisyonundan yavaşça kalkılmalıdır. Egzersiz sıklığı haftada üç ile altı gün arasında olacak şekilde düzenlenmelidir. Hem gebelik süresince hem de bir sonraki gebeliklerde ve gebelik sonrasındaki dönemde daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmek için gebelik süresince aktif olmak ve koruyucu sağlık yaklaşımlarının uygulanması önemlidir” önerilerinde bulundu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15