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Gebelik döneminde oluşan şeker hastalığı düşük riskini arttırıyor

Hamilelik döneminde ortaya çıkan, geçici ve kalıcı hale de gelebilen gestasyonel diyabet hastalığı, tedavi edilmediği takdirde anne adaylarında gebelik zehirlenmesi, yüksek tansiyon, erken doğum ve düşük riski gibi sorunları ortaya çıkarıyor.

Sağlık 28.12.2021, 16:16
Gebelik döneminde oluşan şeker hastalığı düşük riskini arttırıyor

Hamilelik döneminde ortaya çıkan, geçici ve kalıcı hale de gelebilen gestasyonel diyabet hastalığı, tedavi edilmediği takdirde anne adaylarında gebelik zehirlenmesi, yüksek tansiyon, erken doğum ve düşük riski gibi sorunları ortaya çıkarıyor.

Hamilelik döneminde ortaya çıkan, geçici ve kalıcı hale de gelebilen gestasyonel diyabet hastalığı, annenin sağlığının yanı sıra bebeğin sağlığını da etkiliyor. Adatıp İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nihan Özdemir ise bu rahatsızlığın ortaya çıkarabileceği riskleri paylaştı. Özdemir, anne adaylarında gebelik öncesinde şeker hastalığı olmamasına rağmen, gebelik döneminde şeker seviyesinde yükselme olması sık görülebilen bir durum olduğunu aktardı. Gebelik döneminde oluşan şeker hastalığının gebelik diyabeti olduğunu belirten Özdemir, diyabetik gebe ile karıştırılmaması gerektiğini dile getirdi. Özdemir, gebelikten önce şeker hastası olan kadınlarda ve gebelik diyabeti ortaya çıkan anne adaylarında bebeğin fazla kilolu doğması (makrozomik bebek gelişiminin) söz konusu olabileceğini kaydetti. İri bebek gelişiminin en önemli problemlerinden birisinin normal doğum süreci olduğunu belirten Özdemir, tercih edilmesi gereken doğum yönteminin sezaryen olması gerektiğini ifade etti.

“Bebeğin makrozomik yani iri olması ihtimali vardır”

Adatıp İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nihan Özdemir, “Gebelik döneminde oluşan şeker hastalığının riskleri, gebelikten önce olan şeker hastalığına göre daha az risk içerir. Ancak bunun gebelerde mutlaka şeker yükleme testiyle belirlenmesi ve tedavi edilmesi gerekir. Aksi halde anne adaylarında gebelik zehirlenmesi, yüksek tansiyon, erken doğum, düşük gibi sorunlar şeker hastası olmayan gebelere göre daha yüksek olur. Doğum sonrasında akciğerlerin fazla gelişmemesi yüzünden bebekte solunum sıkıntısı yaşanabilir. Bebeğin makrozomik yani iri olması ihtimali vardır. Bebek olması gerekenden daha küçük olabilir. Doğumdan sonra bebekte hipoglisemi yani kan şekerinin düşmesi, hipokalsemi, polisitemi, hiperbiluribinemi yani sarılık görülme riskleri olabilir. İleri aşamada kalp hastalıklarının oluşması söz konusu olabilir. Böbrek anomalileri olabilir. Beyin ve merkezi sinir sisteminde anomaliler görülebilir. Kulak anomalileri görülebilir. Sindirim sisteminde oluşacak anomaliler görülebilir. Anne adaylarında gebelik döneminde kan şekeri seviyeleri kontrol altına alındığında, oluşabilecek riskler de buna orantılı olarak azalacaktır. Sağlıklı bir gebelik dönemi ve doğum süreci yaşamak için düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin ve doktorunuzun tüm tavsiyelerine uymanın çok önemli olduğunu unutmayın” dedi.

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