Gazze Şeridi’nde hastaneler Covid-19’un Delta mutasyonuna teslim oldu

Filistin’in Gazze Şeridi’nde yer alan Avrupa Gazze Hastanesi Direktörü Yusuf al-Akkad, bölgede yayılmaya devam eden korona virüsün (Covid-19) Delta mutasyonu nedeniyle artan vaka sayılarının, bölgede hastanelerde durumun giderek kötü yönde ilerlediğini ve yatak kapasitesi yetersiz kalan hastanelerin çökmesine neden olabileceğini belirterek, "Hastanemdeki durum felaket. Birçok Covid-19 hastası alıyoruz, bunlardan çoğu Covid-19’un Delta mutasyonu ile enfekte" dedi.

Korona virüsün (Covid-19) Delta mutasyonu dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, salgının etkisi altında kalan Filistin’in Gazze Şeridi’ni kontrol eden Hamas hükümeti, salgının yayılmasını durdurmak adına bölgede bir dizi kısıtlayıcı önlem alarak, aşılamayı teşvik etmek için çeşitli kampanyalar başlatmıştı. Hamas tarafından alınan önlemler ve aşılamalar kampanyalarına rağmen Gazze Şeridi’nde yerel yetkililer tarafından dün yapılan açıklamada, bölgede bin 200’den fazla yeni vakanın tespit edildiği ve toplam Covid-19 vaka sayısının ise yaklaşık 20 bine yükseldiği ifade edilmişti. Bölgede Covid-19 salgınında durumun giderek daha da kötüye ilerlediği hastanelerde ise, artan Covid-19 vakaları ve yetersiz yatak sayıları nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Gazze Şeridi’nde şiddetli Covid-19 vakalarına müdahale eden başlıca tıbbi kuruluşlardan biri olan yer alan Avrupa Gazze Hastanesi Direktörü Yusuf al-Akkad yaptığı açıklamada, son zamanlarda vaka sayılarında yaşanan artışın, Hamas hükümeti tarafından belirlenen kısıtlayıcı ve önleyici tedbirlere uymayan genel halktan kaynaklanabileceğini kaydetti. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ettiği bölgede hastanelerinin durumla başa çıkmakta ciddi bir sorun yaşayabileceğini belirten al-Akkad, "Hastanemdeki durum felaket. Birçok Covid-19 hastası alıyoruz, bunlardan çoğu Covid-19’un Delta mutasyonu ile enfekte. Şu anki haliyle, hastanede yatağa ihtiyacı olan yaklaşık 500 Covid-19 vakası bulunuyor. Bunlardan 270’i kritik durumda ve bu, tedavi edilmezlerse ölü sayısında artış görebileceğimiz anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Yatak sayılarının yetersiz kaldığı Avrupa Gazze Hastanesi’nde solunum cihazlarının sayısının da yetersiz olduğunu belirten al-Akkad, aynı endişe verici durumun bölgedeki diğer sağlık kuruluşlarında da gözlemlendiğini bildirdi. Bu hastaları tedavi edebilmek için yatak ve ekipmanlara ihtiyacı olduğunun, fakat bunların ise bölge çok kıymetli olduğunun altını çizen al-Akkad, durumun kontrolden çıkmaya devam etmesi halinde, yerel hastanelerin çökeceğinden ve yetkililerin ise bu hastaneleri ayakta tutmak için mücadele edeceğinden emin olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca yerel yetkililer tarafından yayınlanan rakamlarda, Avrupa Gazze Hastanesi’nde toplam 100 yatak bulunurken, Gazze’deki Türk hastanesinde ise 250 yatak bulunduğu kaydedildi. Gazze Şeridi’nde toplamda 96 solunum cihazının bulunduğu, bunlardan 63’ünün Sağlık Bakanlığı’na ait hastanelerde, 9’unun yerel sivil toplum kuruluşlarına bağlı hastanelerde, 7’sinin askeri hastanelerde bulunduğu ve 17’sinin ise özel sağlık kuruluşlarına ait olduğu, fakat bunlardan 10 tanesinin ise aktif olmadığı ifade edildi.

Öte yandan Gazze Şeridi’nde de yetkililer, Covid-19’dan yüzde 70 daha bulaşıcı olduğuna inanılan Delta mutasyonunun bölgede hızla yayıldığını belirtmişti. Gazze Şeridi’nde ise Mart ayında ilk Delta vakası tespit edilmesi öncesinde Hamas hükümeti, Covid-19’un yayılmasını engellemek adına bir dizi kısıtlamalar getirmişti. Hamas, bölgede gece sokağa çıkma yasağı getirmiş, vatandaşların yas çadırları kurulmasını, büyük toplantılara ve düğünlere katılmasını yasaklamış ve kapalı alanlardaki maksimum kişi sayısına ilişkin belirli sınırlar koymuştu.