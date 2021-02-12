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Gazlı kangren hastası acil müdahale ile hayata tutundu

DÜZCE(İHA) – Yanma ve şişme şikayeti ile gittiği Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ender görülen ve ağır bir infeksiyon olan fournier kangreni (gazlı kangren) hastası olduğunu öğrendi. Erken müdahale ile hasta sağlığını kavuştu.

Sağlık 12.02.2021, 09:49
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Gazlı kangren hastası acil müdahale ile hayata tutundu

DÜZCE(İHA) – Yanma ve şişme şikayeti ile gittiği Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ender görülen ve ağır bir infeksiyon olan fournier kangreni (gazlı kangren) hastası olduğunu öğrendi. Erken müdahale ile hasta sağlığını kavuştu.

Gittiği bir çok hastanede yanma ve şişkinlik şikayetlerine çare bulamayan hasta, son olarak başvurduğu Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde şifayı buldu. Yanma ve şişkinlik şikayetleri ile Üroloji Kliniği’ne başvuran 42 yaşındaki Samet Günaydın’a yapılan tetkikler sonucunda ender görülen ve ağır bir infeksiyon olan fournier kangreni (gazlı kangren) hastalığı tanısı konuldu. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Şenoğlu ve ekibi tarafından acil ameliyata alınan Günaydın, şikayetlerinden kurtularak sağlığına kavuştu.

“Acil cerrahi girişim gerektiren ciddi bir hastalıktır”

Nadir görülen ve erken müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabilen bir hastalık ile ilgili bilgiler paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Şenoğlu, “Fournier kangreni (gazlı kangren) genital veya anal bölgelerin çoklu bakteriye bağlı gelişen bir çeşit cilt ve cilt altı doku enfeksiyonudur. Tanı ve tedavisindeki gecikme öldürücü olduğundan bu bölgedeki bulguların ihmal edilmemesi çok önemlidir. Nadir görülen ancak sinsi kliniği nedeniyle yüzde 50’ye varan ölüm oranına sahip, acil cerrahi girişim gerektiren ciddi bir hastalıktır” dedi. Hastalığın en sık nedenlerinin genital veya anal bölge enfeksiyonları ve travmaları olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Şenoğlu, çoğu zaman hastalığa eşlik eden enfeksiyonun ilerleyişini kolaylaştıran diyabet gibi kronik yandaş hastalıkların bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Erken tanı çok önemli

Hastalığın patolojisini küçük bir cilt enfeksiyonunun kısa bir sürede genişleyerek ciltte nekrozlar (çürüme) oluşturması ve tüm vücuda hızla yayılabilmesi şeklinde özetleyen Dr. Öğr. Üyesi Şenoğlu, etkilenen ciltte nekroz hızı saatte 2-3 cm kadar olabildiğinden erken tanının çok önemli olduğunu vurguladı. Genital bölgenin genelde pek önemsenmeyen küçük veya belirsiz lezyonlarında fournier kangreni gelişebileceği şüphesini akıldan çıkarılmaması gerektiğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Şenoğlu, “Genital bölgede şişlik, deride kızarıklık, kaşıntı ve ateş sık görülen bulgulardır. Bu nedenle genital deride enfeksiyon benzeri lezyonlar uygun antibiyotik tedavisine cevap vermediğinde dikkatli olunmalıdır. Hastalık hızlı ve agresif özelliği nedeniyle, bazen deride siyah renk, çürümüş et kokusu gibi kötü bir koku, akıntı ve hatta çürüme gibi bulgularla da kendisini gösterebilmektedir” dedi.

Şenoğlu, hastalığın tedavisi ile ilgili ise “Tedavide hastaneye yatış, sıvı tedavileri, geniş etkili antibiyotikler kullanılmakta ve acil cerrahi debridman (kötü dokuların temizlenmesi) uygulanmaktadır. Her 24-48 saatte bir gerekli debridmanlar yapılır” ifadelerinde bulundu.

“Adeta enfeksiyonla yarışır halde müdahaleleri uyguladık”

Dr. Şenoğlu, tedavi süreci ile ilgili olarak ise şunları aktardı; “Hemen hastaneye yatışını yapıp, gazlı kangren tanısıyla ameliyata aldık. Hastamızı yaklaşık 2 ay kadar hastanemizde misafir ettik. Ağır ameliyatlar geçirdiği için 8 gün yoğun bakım servisinde takip ettik. Neredeyse genital bölgede cildin tamamını çıkarmak zorunda kaldık ve her iki koltukaltı hizasına kadar büyük kesiler yaptık. Adeta enfeksiyonla yarışır halde müdahaleleri uyguladık. Toplamda 15 defa 2 veya 3 günde bir genel anestezi ile çürüyen dokular çıkartıldı, yara temizliği ve pansumanları yapıldı. Yattığı süre boyunca 8 çeşit güçlü antibiyotik tedavisi aldı.”

Klinik olarak pandemi döneminde böyle ağır bir vakayla karşılaşmak zorluğuna dikkat çeken Şenoğlu, “Hastanemiz Enfeksiyon Hastalıkları, Anestezi, Genel Cerrahi Kliniklerinin de iş birliğiyle hastamızı sağlığına kavuşturmayı başardık. Genital bölgede açık kalan cilt bölgeleri de Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Öğr. Üyesi Dr. Ali Gökkaya tarafından onarıldı. Hastamıza ve yakınlarına; bizlere güvendikleri, bizimle gayet uyumlu bir şekilde iletişim halinde oldukları için kliniğim adına teşekkür ederim” diye konuştu.

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Samet Günaydın “Yanma ve şişme şikayeti ile geldim. Gazlı kangren teşhisi konuldu. Tedavi edilmezse yüzde yüz ölümcül olduğunu duydum. Yusuf Şenoğlu hocam ve ekibinin inanılmaz çabaları ile hayatta kaldım. Bugüne kadar 13-14 tane operasyon gördüm, şifayı Düzce Üniversitesi Hastanesinde buldum“ diyerek Dr. Şenoğlu başta olmak üzere tüm Üroloji Kliniği ekibine teşekkür etti.
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