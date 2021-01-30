Gaziantep’te vak’a sayısı artıyor, Vali Gül uyarıyor

Sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte korona virüs vak’a sayısının 2 aydır düşüşte olduğu Gaziantep’te vak’a sayısı tekrardan yükselişe geçti. Gazianteplileri sosyal medya hesabından uyaran vali Davut Gül, "Şehrimizi ve kendimizi virüsten korumak için rehavetten kurtulup pandemi kurallarına azami dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çin’in Vuhan kentinden yayılarak tüm dünyayı etkisi alan korona virüs (covid-19) salgınının yayılımı Türkiye’de alınan son önlemlerle birlikte yavaşladı. Salgının başladığı günden beridir pozitif vak’a oranının yüksek olduğu kentlerin başında gelen Gaziantep’te sokağa çıkma yasaklarının öncesinde kırmızıya bürünen vak’a haritasındaki kırmızılık yasakların etkisiyle büyük oranda azalmıştı. Korona virüsün mutasyona uğradığı açıklamalarının ardından kentte düşüşte olan korona virüs vak’a sayısı, tekrardan yükselişe geçti.

"2 aydır düşüşte olan vak’a sayısı yükselişe geçti"

Gazianteplileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyaran Vali Davut Gül, kentte iki aydır düşüş eğiliminde olan vak’a sayısının tekrardan yükselişe geçtiğini belirterek, "Şehrimizi ve kendimizi virüsten korumak için rehavetten kurtulup pandemi kurallarına azami dikkat etmemiz gerekiyor" dedi. Uyarısının ardından Gül, 75 yaş üzerinden olan vatandaşlara aşılarını vurdurmaları için çağrı yaptı.