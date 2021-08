Gaziantep’te korona virüs aşısına ilgi yoğun

Gaziantep’te vatandaşlar kent merkezine kurulan stantlarda kurulan mobil korona virüs aşı çadırlarına yoğun ilgi gösterirken, aşılama oranında da artış yaşanıyor.

Aşılama çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlediği Gaziantep’te İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından alışveriş merkezlerinde, kırsal mahallelerde, fabrikalarda ve kentin yoğun bölgelerinde oluşturulan mobil stantlarda vatandaşlara randevusuz bir şekilde aşı hizmeti veriliyor. Kentin en yoğun bölgelerinden biri olan Balıklı Meydanı’nda kurulan stantta ise günlük 500 vatandaş korona virüs aşısı oluyor. Yer yer kuyrukların oluştuğu stantta görev alan hemşire Gülay Beken, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

“500 kişiye kadar günlük aşılama yapıyoruz”

Günlük ortalama 500 kişiye kadar aşılama yaptıklarını ifade eden hemşire Gülay Beken, aşı olmayan vatandaşları aşı olmaya davet ederek, "Randevusuz çalışmalarımız kapsamında ilçe sağlık olarak 4 adet ekibimiz var. Alışveriş merkezlerinde, Karataş ve en aktif olan Balıklı Meydanı’nda ekiplerimiz var. Aşılamalarımız çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Halkımızın aşıya karşı çok güzel bir talebi var. Randevusuz bir şekilde her noktamızda çalışmalarımız ilerliyor. Vatandaşlarımız isterse aile hekimlerinden randevulu sistemle hasta potansiyeline göre aşılarını olabilirler. Burada günlük 300 ila 500 arasında aşılama yapıyoruz. Aşılarımızı yaptıktan sonra vatandaşlarımızı 10-15 dakika gözetim altında bekletiyoruz. Vatandaşlarımıza aşının yan etkilerinden bahsediyoruz. Vatandaşlarımıza aşı bölgesinde hafif kızarıklık, yorgunluk gibi 24 saat içerisinde geçen yan etkilerden bahsediyoruz. Aşı konusunda soğuk zincir kuralına dikkat ediyoruz. Aktif ve hızlı bir şekilde aşılama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Balıklı aşı noktamızda günlük en az 300 ila 400 arasında aşı yapıyoruz ama 500 kişiyi de aşıladığımız oluyor. Halk tarafından en fazla talep yaşandığı ve yoğun bir bölge olduğu için 500 kişiye kadar günlük aşılama yapıyoruz. Aynı şekilde köy mobil aşı ekiplerimiz de var. Engelli vatandaşlarımızın evlerine giderek onlara da aşı yapıyoruz. Her yere, her bölgeye ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.