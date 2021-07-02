Gaziantep’te AVM’de, kırsalda, fabrikada aşılama

Gaziantep’te alışveriş merkezinde, kırsal mahallelerde, fabrikalarda ve kentin yoğun bölgelerinde günde 30 bin doz aşı yaptıklarını açıklayan İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, “Gerçekten Gaziantep’te canla başla çalışıyoruz. Yeter ki insanlarımız bizden aşı talep etsinler” dedi.

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde korona virüs salgınına karşı ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları son hızla sürerken Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü de aşılama çalışmalarına hız verdi. Aşı yaşının 18’e düşmesi, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip 3’üncü ili olması nedeniyle Gaziantep’te aşılama yapılacak hedef kitleyi aniden artırdı. Aşılanacak kesimin büyümesiyle aşılama hızını arttıran Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü yoğun bir aşılama çalışması yürütüyor. Şimdiye kadar 822 bin doz aşı yaptıklarını açıklayan Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, 1 milyon 521 bin kişiyi aşılamaları gerektiğini söyledi.

Kentin yoğun noktalarına aşı stantları kurulurken alışveriş merkezlerinde açılan aşı noktalarında da randevusuz aşı yapılıyor. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara mobil ekiplerle aşı ulaştıran İl Müdürlüğü, Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesinde çalışan işçileri ise çalıştıkları fabrikada aşılıyor. Günlük ortalama 30 bin doz aşı yapılan şehirde hedef günlük aşılama sayısını 50 bine çıkarmak.

“Hedef günlük 50 bin doz aşı yapmak”

Aşılamanın son dönemde gayet iyi gittiğini aktaran Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, aşılama yaşının 18 yaş üstüne inmesiyle Gaziantep’te aşılanması gereken nüfus sayısının artmasına dikkat çekti. 1 milyon 521 bin kişiye aşı yapmaları gerektiğini kaydeden Tiryaki, “Bu oldukça büyük bir rakam. Ancak biz bunun üstesinden gelebiliriz. Gaziantep’te aşılama neden yavaş gitti diye soracak olursanız. Çünkü Türkiye’de en çok genç nüfusa sahip olan şehir Gaziantep’tir. Dolayısıyla yaş grubu aşağıya indikten sonra hedef nüfusumuz aniden artmış oldu. İlk başlarda hedef nüfusun az olmasının da etkisiyle günde 3-5 bin aralığında aşı yaparken bugün günde 30 bin aşıya çıkmayı başardık. Biz vatandaşların taleplerinin de yoğunlaşması durumunda 50 bine kadar çıkarma düşüncesindeyiz. 1 milyon 521 bin kişi içerisinde ne kadar aşı yaptık? Şu ana kadar 822 bin doz aşı yaptık. Bu 822 bin doz aşının 600 bin dozu birinci dozdur. Geri kalanlarda ikinci dozu tamamlayan kişilerden oluşuyor” dedi.

“‘Aşıya ulaşamıyoruz’ bahanesinin önüne geçildi”

Bazı vatandaşların aşı yaptırmamak için aşıya ulaşamadıkları gibi bahanelere sığındıklarını sözlerine ekleyen Tiryaki, “Bu bahanelere sığınmasınlar diye aşıya ulaşılabilirliği arttırdık. İlk başlarda aşı yerleri aile hekimlikleri, kamu ve özel hastanelerden ibaretti. Bakanlığımızın da yönlendirmesiyle çok farklı bir uygulamaya geçtik. Normal yapılması gereken yerlerin dışına çıktık. Türkiye’de ilk defa alışveriş merkezinde aşılamayı biz başlattık. Alışveriş merkezlerinin dışında kentin yoğun bölgelerine aşı stantları kurduk. Mobil ekipler oluşturduk. Şu an tüm ilçelerimizde mobil ekipler köylere kadar gidip köydeki insanlarımıza aşıyı ayaklarına kadar götürüyorlar. Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesine sahibiz. Dolayısıyla orada 250 bin kişi çalışıyor. Bu sayı birçok ilimizin nüfusundan da büyüktür. Fabrikalarla görüşüyoruz, randevulaşıyoruz. Gün içerisinde ekiplerimiz fabrikaya gidiyor. Orada çalışan herkesi aşılıyor” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep’te canla başla çalışıyoruz”

Randevu alıp da aşı yaptırmaya gitmeyenleri günlük takip ettiğini belirten Tiryaki, onun da çok az düzeyde olduğunu paylaştı. Aşı yaptırmaya gitmeyenlerinde korktuklarından değil de işlerinin çıkması dolayısıyla aşı yaptıramadıklarını düşündüğünü ifade eden Tiryaki, “Onların aşıdan korkmadıklarını düşünüyorum. Korkmaktan kastım acısından değil kafalarındaki soru işaretleridir. Gerçekten korkulacak bir şeyin olmadığını bilsinler. Öyle olacak olsa en başta kendime yaptırmazdım. Şimdiye kadar bebeklikten bu yana vücudumuza dünya kadar aşı yapılıyor. Bu da grip gibi düşünülebilir. Şu anda pandemi koşullarını düşündüğümüzde bundan kurtulmanın tek yolu aşıdır. Çünkü ilacı daha bulunamadı. İnşallah aşılarımızı yaptırarak bu sorundan kurtulacağız. Gerçekten Gaziantep’te canla başla çalışıyoruz. Yeter ki insanlarımız bizden aşı talep etsinler. Aşıya kişisel zorunluluk olarak bakmak lazım. Hem kendilerini hem de çevrelerindeki insanları virüsten korumak için aşı olsunlar” diye konuştu.