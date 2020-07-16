Gaziantep’te 11 ev daha karantinaya alındı

Gaziantep’te vaka sayıları artarken karantinaya alınan ev sayıları da artış gösteriyor. Son olarak Nizip ilçesinde 11 ev daha karantinaya alındı.

İlçede, 8 hanede yaşayan 31 kişinin karantinasının sona erdiği gün, 11 hanede yaşayan 51 kişi karantinaya alındı. Nizip Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yeni karantina kararı ile ilçe genelinde 113 hanede 461 kişinin karantina altında olduğu kaydedildi.