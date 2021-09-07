Gaziantep aşılamada ‘Mavi’, vakada ‘Kırmızı’ kategoride

Aşılamada mavi kategoriye dönen Gaziantep, vaka sayısında ise ‘Yüksek riskli bölge’ olarak kırımızı kategoride yer alıyor. Aşılamanın da verdiği rehavetle vatandaşların caddelerde oluşturduğu yoğunluk her geçen gün artmaya devam ediyor.

Kentin işlek caddelerinde oluşan yoğunlukta maske kuralına vatandaşların bir kısmı uyarken, mesafe kuralı ise unutuluyor. Çarşıdaki yoğunluğa dikkat çekerek "Her taraf virüs kaynıyor’ diyen bir genç, kendisinin de maske takmadığını kaydetti. Maske takmayan bir başka vatandaş ise kendisini "Kalabalık ortama girmiyorum’ diyerek savundu.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Eylül’de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Merhaba Gaziantep, şimdi kalemiz gibi bir mavimiz var. Covid-19’a karşı ilk doz aşı oranımız yüzde 75’in üzeninde. Devam dozlarıyla riski olması gerektiği gibi azaltalım” ifadelerini kullanmıştı. Bakan Koca, son paylaşımlarında ise Gaziantep’in, son bir haftada vaka sayısı en fazla artan iller arasında olduğunu belirtti.